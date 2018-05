Ce trebuie să ştii despre boala fără leac

Artroza este o boala a sistemului osos si afecteaza in particular articulatiile genunchiului si a soldului. Artroza este o boala a varstei a treia. Asta deoarece pana la varsta de 65 de ani semnele artrozei se intalnesc la 80% dintre persoane, la nivel global. Bolnavii de artroza au suprafetele articulare sunt erodate pana la momentul cand acestea freaca os pe os.

Boala pensionarilor. Artroza este cel mai des provocata mecanic, in care lovituri repetate, provocate de articulatii, in conditiile unui proces ineficient de autoreparare duc la aparitia si cresterea in dimensiune a microleziunilor a articulatiei. Daca asociem inaintarea in varsta cu aceste microleziuni si cu puterea scazuta de vindecare a organismului este usor sa intelegem cum a aparut ideea ca artroza este o boala fara leac.



Socuri repetate in articulatie duc la paratia de microleziuni care nu sunt reparate de catre organism, scrie realitatea.net.



Acestea cresc in dimensiuni si astfel, prin actiunea mecanica a articulatiei, apare durerea la mobilizarea articulatiei, adica la miscare sau mers. Durerea este rapid insotita de inflamatie, care strica in continuare suprafetele de contact din interiorul articulatiei, scrie bzi.ro. In plus, inflamatia zadarniceste actiunea factorilor de crestere cu care organismul incearca sa repare articulatia. Astfel, cu cat trece timpul, creste inflamatia, iar artroza se agraveaza.