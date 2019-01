Ce trebuie să știe toți moldovenii despre REFERENDUM. Președintele Parlamentului, Andrian Candu a făcut anunțul

Președintele Parlamentului, Andrian Candu a făcut câteva precizări pentru toți cetățenii Republicii Moldova în cadrul ședinței săptămânale a partidului despre referendum, care este scopul și care este motivul pentru care numărul deputaților va fi redus.

"Aș vrea să fac câteva precizări și să dezvolt câteva subiecte, să reiterez care este scopul referendumului. Ideea este că vrem să ne consultăm cu cetățenii dacă este bine sau nu ca parlamentul Republicii Moldova să aibă 61 de deputați în loc de 101, adică să reducem numărul deputaților., ca parlamentul să fie mai eficient și mai puțin costisitor.

Iar al doilea Ca deputați care au trădat interesele cetățenilor, ca să poată să le retragă mandatul, astfel revocândui din funcția de deputat.



Este stranie abordarea celor de la ACUM, care acum jumătate de an vorbeau si colectau semnături că este o ideie bună ca să avem mai puțini deputați. Acum însă cei din blocul ACUM nu fac altceva decât să ceară cetățenilor să baicoteze referendumul și să nu participe la acest referendum consultativ. Să înțelegem că iar au fost un fals ceea ce manipulau și speculau, defapt nu erau sinceri cei de la blocul ACUM cu cetățenii? Să înțelegem că Maia Sandu și Andrei Năstase sunt împotriva acestei idei.



Ce tine de revocarea deputaților. Vreau să readuc aminte că atunci când PDM a lansat campania de informare a cetățenilor privind schimbarea sistemului electoral.

Și atunci când noi promovam ideia că să existe circumscripții uninominale, noi am lansat și ideia retragerii mandatelor deputaților care își trădează interesele alegătorilor. Atunci am fost acuzați de reprezentanții opoziției, că vrem să impunem ceva fără să consultăm populația. Și acum când am venit să consultăm cetățenii, cei din blocul ACUM, Maia Sandu și Andrei Năstase nu fac altceva decât să ceară cetățenilor să nu participe la referendum și să îl boicoteze.



De asemenea se aud voci din partea opoziției că partenerii noștrii europeni nu vor fi de acord cu retragerea mandatului deputați. Vreau să vă spun dacă după acest referendum va fi clar că ideia este susținută de cetățenii Republicii Moldova ca cei care tră dează interesele alegătorilor, noi imediat vom face consultări cu comisia de la Veneția pentru a promova voința cetățenilor.

Și în final cu referire la acest subiect, vreau să menționez că acest referendum este organizat în cadrul alegerilor parlamentare, deoarece costurile sunt mai mici și aceste întrebări sunt legate de parlament, a declarat Andrian Candu.