Ce trebuie să mănânci în fiecare zi pentu a scăpa de cancerul de colon

Statisticile referitoare la numarul de decese provocate de cancerul de colon sunt de-a dreptul ingrijoratoare, aceasta fiind al doilea tip de cancer care omoara atat barbati, cat si femei.

Numai in anul curent sunt prevazute aproape 50.000 de decese provocate de aceasta boala. Din fericire, nu doar ca este aceasta afectiune este tratabila in momentul cand e detectata in faza incipienta, dar poate fi si usor prevenita, prin intermediul alimentatiei corecte.



Exista multe alimente recomandate pentru a proteja colonul si sistemul digestiv in general, dar se pare ca un anumit produs a fost desemnat ca fiind campion absolut in lupta cu cancerul de colon!



Cancerul de colon poate fi prevenit



Hrana este foarte importanta in prevenirea si chiar tratarea anumitor probleme de sanatate. Cancerul este o boala atat de grava, cu o evolutie atat de abrupta si imprevizibila, incat cel mai bine este sa te informezi din timp si sa inveti cum sa il previi, cu absolut toate armele pe care le ai la indemana. In cazul cancerului sistemului digestiv, preventia inseamna sa ai grija toata viata ce, cum, cat si cand mananci, iar o disciplina alimentara poate face diferenta intre viata si moarte atunci cand organismul incepe sa imbatraneasca, scrie divahair.ro.



Descoperirile recente in acest sens vin cu vesti bune: aparent exista un aliment care este deosebit de eficient in prevenirea cancerului de colon. Este vorba despre prunele uscate.