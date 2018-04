Ce trebuie să consumi pentru a preveni apariția ridurilor

În funcție de cât de mult v-ați expus la soare și cât de sârguincios v-ați protejat pielea de radiațiile sau chiar arsurile solare, ridurile pot începe să se vadă chiar de la vârsta de douăzeci și cinci de ani.

Femeile au învățat să își accepte ridurile, aceste „mărci“ ale firescului – care, de fapt, le povestesc viețile. Dar de ce să nu le prevenim? Și cum frumusețea vine din interior, vă propunem o listă de alimente care o dată consumate luptă laolaltă pentru a combate apariția ridurilor, aceste cute inestetice care ne brăzdează tenul și gâtul.

Legume verzi și galbene

V-ați întrebat care e secretul japonezelor de arată atât de tinere și la 40, 50 de ani? Ei bine, ele consumă multe legume verzi și galbene. Iar un studio realizat în Japonia care a măsurat nivelul hidratării pielii și elasticitatatea ei la 716 japoneze arată că un aport mare de legume verzi și galbene este asociat cu scăderea ridurilor. Există însă cercetări în domeniu pentru a confirma că aceste legume pot încetini procesul de îmbătrânire.

Kiwi

Fructele de kiwi conțin aproape dublul cantității de vitamina C per 100 g în comparație cu portocalele. Iar vitamina C este un nutrient important, necesar producției de colagen. Colagenul este componenta structurală a pielii și, pe măsură ce noi îmbătrânim scade producția lui, care duce la formarea ridurilor.

Somon sălbatic

Astaxantina este un antioxidant, responsabil pentru culoarea roz a cărnii somonului sălbatic, și are proprietăți antiinflamatorii. Un studiu a constatat că femeile cărora li s-a administrat o doză mai mare de astaxantină nu au suferit modificări ale pielii, iar celora cărora li s-a administrat un placebo sau o doză mai mică au observat că pielea a devenit mai uscată. Studiul a concluzionat că suplimentarea cu astaxantină poate inhiba contracțiile unei vezici urinare hyperactive, evitându-se astfel deshidratarea.

Cartofi dulci

Culoarea portocalie a cartofului dulce provine de la un antioxidant numit beta-caroten. Soarele este unul dintre cei mai mari factori externi ai îmbătrânirii premature a pielii, iar cercetările sugerează că beta-carotenul poate juca un rol important în protejarea pielii împotriva radicalilor liberi nocivi care se găsesc în radiațiile solare UV, scrie tabu.ro.

Ulei de măsline

Uleiul de măsline este o sursă bogată de grăsimi monosaturate sănătoase, iar cercetările sugerează că un consum regulat este asociat semnificativ cu o piele elastică și fermă.

Ceai verde

Ceaiul verde este bogat în antioxidanți și sunt în măsură să protejeze pielea împotriva îmbătrânirii cauzate de radiațiile solare UV, ajutând în același timp la îmbunătățirea aspectului pielii.