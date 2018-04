Ce titlu va purta Meghan Markle după nunta cu Prințul Harry

Surse de la Palatul regal cred că Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii îi va acorda nepotului său, Prințul Harry (34 de ani)titlul de duce, la fel ca Prințul William, după nunta sa din 2011. Acesta va deveni astfel Ducele de Sussex în ziua nunții sale. Asta ar face-o pe Meghan Markle Ducesă de Sussex.

De asemenea, referințele la Meghan Markle se vor face sub titulatura de "Alteța sa Regală", odată ce va intra în familia Regală a Marii Britanii, scrie Realitatea.net.

Există probabilitatea ca Prințul Harry și viitoarea sa soție, Meghan Markle, să poarte titlul de Ducele și ducesa de Clarence și Avondale, Ducele și Ducesa de Connaught și Ducele și Ducesa de Windsor, dar acesta din urmă pare puțin probabil.

"Dacă nu se creează un titlu nou pentru ei, cred că Ducele de Sussex este cel mai probabil titlu", a declarat Joe Little de la Revista Majesty pentru People. "Altfel, Meghan ar fi cunoscută sub numele de Prințesa Henry a Țării Galilor, iar oamenii nu ar înțelege acest titlu. Dar Casa Regală ne-ar putea surprinde", a adăugat acesta.

Nunta este programată să aibă loc luna viitoare, iar cuplul va locui la Nottingham Cottage din Palatul Kensington.

Cei doi au o relaţie din iulie 2016. Într-un interviu acordat Vanity Fair, Meghan Markle spunea, referindu-se la relaţia cu prinţul Harry: "Suntem doi oameni cu adevărat fericiţi şi îndrăgostiţi".