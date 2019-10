Ce superputere te va conduce spre succes, în funcție de data nașterii

Ziua în care te-ai născut este binecuvântată, pentru că este ziua în care ai pătruns într-o lume plină de miracole și de mistere. Tot în această zi ai fost înzestrat cu o superputere, o însușire extraordinară care te definește și face legătura dintre tine și divinitate. Această calitate cu care te-a înzestrat ziua ta de naștere este trecută în Arborele Vieții, din care ne tragem toate forțele și vitalitatea, scrie realitatea.net.

Data de 1 - Calea magicianului și Manipularea materiei

Ziua de întâi a fiecărei luni este asociată cu superputerea de a manipula lucrurile și persoanele, de a influența circumstanțele pentru atingerea unui țel. Scriitorul, negociatorul și oratorul merg și pe această cale. Numărul 1 simbolizează energia inițiatorului și a conducerii. Pe această cale creezi magie dacă te afli în slujba Luminii. Folosește cu înțelepciune cuvintele. Ele au o putere enormă.

Trăsăturile zilei 1: flexibilitate mentală și fizică, inteligență, voință, îndemânare, agilitate, abilități pentru comerț, informație, joacă, cuvinte magice, mantre, viclenie, minciună, înșelătorie.

Data de 2 - Calea Lunii și Conectarea cu inima

Ziua a doua este cea a iubirii și a protecției, fiind corelată cu superputerea conectării între minte și inimă. Aceasta este calea vindecătorilor, a medicilor, a persoanelor care se ocupă de caritate și care ajută la nașteri. Persoanele născute pe data de 2 au capacitatea de a-și unifica sentimentele cu rațiunea, de a se pune în slujba altora și de a dărui dragoste necondiționată. Este ziua cea mai propice maternității.

Trăsăturile zilei 2: vindecare, echilibru psihic, intuiție, îngrijire, maternitatee, influențe lunare, capricii, fluctuații.

Data de 3 - Calea ombilicului lumii și legătura cu Mama Natură

Această cale este dominată de Venus, de aceea ziua a 3-a reprezintă dragostea, sexualitatea, fertilitatea, unirea minții feminine cu cea masculină. Superputerea corespunzătoare este creativitatea. Această cale este deschisă persoanelor intuitive, iubitorilor de frumos, artiștilor, creatorilor. Aceștia trebuie să fie atenți să regleze puterea dezlănțuită a fanteziei prin echilibrul logicii.

Trăsăturile zilei 3: feminitate, creativitate, artă, muzică, design, atragerea frumuseții, rezolvarea problemelor legate de propria mamă și maternitate, legătura cu natura.

Data de 4 - Calea celui care aduce ordinea, a eliberatorului

Această cale care conectează înțelepciunea cu frumusețea are ca superputere instituirea ordinii. Persoanele aflate pe această cale sunt luptătoare care îi eliberează pe cei din jur din robie, iar viața lor se află sub semnul echilibrului și armoniei. Este calea celui care construiește, structurează, aduce ordine, extinde frontierele, a purtătorului de lumină. Conducătorii, reformatorii, războinicii o apucă pe această cale.

Trăsăturile zilei 4: lupta, masculinitatea, puterea, victoria, strategiile, independența, leadershipul, inițierea, aventura, îndrăzneala, activitatea.

Data de 5 - Calea liderului spiritual sau Oceanul înțelepciunii

Această cale este dominată de cartea Hierofantului din Tarot, fiind corelată cu înțelepciunea și spiritualitatea. Superputerea corespunzătoare este aceea a Stăpânului sau a Maestrului Spiritual, care ne facilitează legătura cu divinul. Această cale inovatoare este destinată celor care lucrează spre binele altora, învățătorilor, consilierilor, ghizilor spirituali. Bunătatea și compasiunea necondiționată domină calea respectivă, care este cea mai înaltă, pentru că semnifică dăruirea și sacrificiul în beneficiul altora.

Trăsăturile zilei 5: înclinație către valorile materiale, talent, stimă de sine, intuiție, voce interioară, memorie, egalitate de spirit, roluri de maestru spiritual sau consilier.

Data de 6 - Calea logicii și a inimii ori Calea iubirii

Superputerea acestei zile este chiar dragostea, care îi însuflețește pe toți cei născuți pe data de 6 a oricărei luni. Persoanele care merg pe această cale sunt cele care rezolvă probleme de dragoste și ajută oamenii să se reunească și să acceseze puterea simțirii. Oricine parcurge acest drum trebuie să folosească înțelegerea, logica și puterea raționamentului în slujba frumuseții, iubirii și spiritualității. Cei născuți pe data de 6 sunt potriviți ca scriitori, comunicatori sau în relații cu publicul.

Trăsăturile zilei 6: interesul pentru relații, dragostea, atracția forțelor opuse, comunicarea, depășirea dualității și a separărilor, interes pentru scris, afaceri, comerț, relații cu oamenii.

Data de 7 - Calea vasului lui Dumnezeu

Persoanele care se nasc în această zi magică sunt iubite de divinitate și sunt înzestrate cu superputerea de a-i proteja, la rândul lor, pe toți cei pe care îi iubesc. Pe de o parte este ziua în care se nasc cele mai multe persoane care se dedică familiei, căminului, ospitalității. Pentru majoritatea dintre noi, familia este locul principal unde ne exercităm dragostea, fie că este vorba despre iubirea necondiționată a părinților față de copiii lor, despre dragostea frățească, dragostea romantică între soți sau iubirea față de prieteni. Pe de altă parte, cei născuți pe data de 7 pot agrea retragerea și meditația, care necesită liniște interioară, introspecție și disciplină.

Trăsăturile zilei 7: capacitatea meditativă, grija față de casă și familie, drumul spre succes, concentrarea, schimbarea spre bine, sănătatea, victoria, eliberarea de trecut.

Data de 8 - Calea sabiei înflăcărate sau Drumul creativității

Superputerea zilei a 8-a de naștere este cea a supremației lumești. Persoanele celebre înzestrate cu cunoaștere, bogăție sau forță se nasc în această zi. Creativitatea și romantismul, reunirea dintre energiile masculine și cele feminine la nivelul inimii caracterizează această cale. De asemenea, forța, puterea, autoritatea și voința ghidează această conexiune. Este o cale care necesită generozitate și loialitate, iar cei născuți în ziua de 8 sunt căutători ai fericirii, adoră copiii și jocul și sunt foarte romantici.

Trăsăturile zilei 8: faima, vitalitatea, orientarea spre dragoste și romantism, creativitatea, forța și spiritualitatea, caracterul ludic și dragostea de copii.

Data de 9 - Calea purificării sau Calea păstrătorilor luminii

Data de 9 este o altă zi magică, asociată în vechime cu divinitatea, cu ascetismul și ascensiunea spirituală. Superputerea acestei date de naștere este cea purității, care îi face pe cei născuți pe această dată să devină lideri spirituali. Ziua de 9 este specifică celor care trăiesc pentru a-i servi pe alții și care păstrează lumina strălucitoare a divinității. De asemenea, aceste persoane caută puritatea, dar și bogăția interioară, pe care o împărtășesc și celorlalți.

Trăsăturile zilei 9: puritatea, introspecția, smerenia, realizarea de sine, îndrumarea celorlalți.

Data de 10 - Calea norocului sau Roata destinului

Superputerea asociată acestei date este cea a norocului. Persoanele pe care soarta le-a fericit sunt născute adesea pe data de 10 și au capacitatea de a anticipa evenimentele din viitor pe baza analizei trecutului. Acești oameni știu că norocul poate fi creat de o minte înțeleaptă, care ajunge să conducă Roata Destinului, pentru că înțelege că totul este un ciclu, care se repetă la nesfârșit.

Trăsăturile zilei 10: norocul, vibrațiile bune, expansiunea, miracolele, descoperirile, ajutorul neașteptat.

Data de 11 - Calea echilibrului sau Calea dreptății

Echilibrul este chiar superputerea acestei date de naștere, dar și spiritul de dreptate și judecata înțeleaptă. Cei care se nasc în această zi pot lucra ca avocați, judecători, mediatori. Este calea pe care trebuie să se ia tot timpul decizii. De aceea necesită o judecată corectă, echilibrată, înțeleaptă. Această cale conduce, de asemenea, frumusețea, atât în interior, cât și în exterior. Cei care merg pe această cale se găsesc adesea angajați în activități creative sau artistice.

Trăsăturile zilei 11: echilibrul, diplomația, designul și arta, simetria, depășirea dualităților, armonia, justiția, relațiile, contractele.

Data de 12 - Calea renunțării și a noii perspective

Superputerea acestei zile de naștere este intuiția, înțelegerea superioară a lumii. Cei care merg pe această cale sunt inițiații, cei care se predau forțelor divine, care se abandonează fluxului universal și lasă ideile și energiile cosmice să curgă prin ei. Sunt persoane care cred în paranormal, telepatie, precogniție sau se dedică psihologiei și studiului minții umane.

Trăsăturile zilei 12: renunțarea, stagnarea, sacrificiul, misticismul, abandonarea în mâinile divinității, predarea către sinele superior, dar și suferința, pedeapsa, blocajele sau dependențele.

Data de 13 - Calea intimității sau Calea transformării

Superputerea acestei date de naștere este stăpânirea asupra morții și transformării. Persoanele născute în această zi se angajează pe un drum al transformării, care înseamnă întotdeauna moartea unor lucruri vechi, pentru a permite renașterea, regenerarea. Secretele, investigația, cercetarea, intimitatea și sexualitatea sunt specifice acestei căi. Acest drum ne învață că nimic nu durează pentru totdeauna; este o cale a distrugerii, dar și a vindecării. Cei care merg pe această cale știu să-și folosească talentele și banii pentru a atinge scopuri înalte.

Trăsăturile zilei 13: transformarea, intensitatea, înțelegerea morții, sexualitatea, vindecarea, învierea, pericolele care vin din exterior, schimbarea care este forțată de circumstanțe externe.

Data de 14 - Calea alchimiei sau Drumul curcubeului

Această dată de naștere este marcată de superputerea optimismului, care îl însoțește pretutindeni pe cel născut în ziua cu acest număr. Persoanele născute la această dată au încredere că pot depăși toate obstacolele și au o viziune pozitivă asupra vieții. Nimic nu este imposibil pentru ele, pentru că se află pe o cale care le oferă mereu noi începuturi și oportunități.

Trăsăturile zilei 14: dorința de a călători, cunoașterea culturilor străine, educația superioară, adevărul, filosofia, alchimia, schimbarea interioară, optimismul, norocul.

Data de 15 - Calea spiritelor pământene și a simțului practic

Superputerea acestei zile de naștere este pragmatismul. Persoanele născute pe data de 15 se angajează pe calea muncii perseverente și a punerii în practică a talentelor. Obțin succesul, dar prețul constă în răbdare, persistență și credință. Sinceritatea în cuvânt și faptă este primordială. Aceste persoane trebuie să evite minciunile și tendințele egocentrice și să-și pună talentele în slujba altora.

Trăsăturile zilei 15: simțul practic, orientarea spre ordine, tendințele conservatoare și tradiționale, orientarea spre carieră, ambiția, disciplina, dorința de succes, umorul, temerile și ispitele.

Data de 16 - Calea clarificării și a adevărului

Dacă ești născut pe data de 16, înseamnă că ai ca superputere urmărirea adevărului. Ești gata să treci prin foc pentru a îndepărta tot ceea ce este fals, amăgitor și nu-i ierți nici măcar pe cei apropiați dacă ascund lucruri sau spun minciuni. Severitatea ta merge uneori la extrem și ai nevoie de multă detașare pentru a vedea clar lucrurile.

Trăsăturile zilei 16: distrugerea falsității, eliberarea, puterea, forța pură, focul, războiul, luptele, noul început, învierea din cenușă, reînnoirea spirituală.

Data de 17 - Calea corectitudinii și a noului spirit

Superputerea acestei date de naștere este spiritul revoluționar, tendința către nou. Persoanele născute în această zi sunt deschizătorii de drumuri, schimbătorii de paradigme, cei care îndrumă către o Epocă Nouă, a Luminii și a Adevărului. Este calea celor care dăruiesc, a altruiștilor și a celor care poartă apa vieții. Speranța, viitorul și ajutorarea celorlalți sunt cele mai importante obiective ale persoanelor născute în această zi. Rebelii, inovatorii și geniile care se străduiesc pentru o lume nouă își regăsesc forțele pe această cale.

Trăsăturile zilei 17: conștientizarea, noile paradigme, orientarea către viitor, speranța, prietenii, libertatea și egalitatea, interesul pentru tehnologie, informații, adevărul cosmic, munca umanitară.

Data de 18 - Calea mistică

Persoanele care se nasc pe data de 18 sunt intuitive și profunde, iar superputerea lor constă în imaginație, în capacitatea de a crea lumi noi și de a da frâu liber fanteziei. Această cale unește spiritualul cu lucrurile pământești. Energiile subconștiente și psihice îi recompensează pe cei aflați pe acest drum. Sensibili și imaginativi, ei urmează o cale mistică dificilă, dar dacă îndrăznesc să meargă pe ea, sunt capabili să deschidă lumi noi pentru ei și pentru ceilalți.

Trăsăturile zilei 18: iluzia, puterile psihice, misterele feminine, subconștiente, depășirea temerilor, dependențele, nebunia, visele, schimbările biologice, auzirea vocii lui Dumnezeu.

Data de 19 - Calea vieții sau a copiilor

Această dată de naștere are ca superputere vitalitatea. Cunoscută drept calea Copilului Solar, aceasta aduce extaz și o antrenare completă în dansul vieții. Liderii charismatici, care se bazează mai degrabă pe bucurie decât pe constrângere, umblă pe această cale, aducând fericire celorlalți. Râsul este steagul lor. Cei născuți pe data de 19 vor avea parte de o călătorie creativă de împlinire, succes și spiritualitate.

Trăsăturile zilei 19: nesaț, glorie, vitalitate, divertisment și creativitate, atitudini copilărești, spiritualitate, inocență, mândrie, conexiune între corp, minte și suflet, fericire.

Data de 20 - Calea renașterii, a resurecției

Această zi este marcată în Tarot de Judecata de Apoi și semnifică ridicarea din țărână și revenirea la lumină. Superputerea sa este forța de a reînnoi lucrurile. Persoanele născute în această zi au capacitatea de a scoate la lumină tot ceea ce se ascunde în tenebre, de a expune și vindeca rănile vechi, dar și de a alunga fantomele. Aceasta este o cale de autoanaliză; nu pentru a găsi vina cuiva, ci pentru a remedia și corecta toate erorile, pentru a trata toate suferințele. Avem nevoie de trecut pentru a evita repetarea greșelilor. Cei care merg pe acest drum au puterea de a se descurca cu orice demoni pe care i-ar putea descoperi.

Trăsăturile zilei 20: deciziile finale, găsirea lui Dumnezeu în interior, analiza și critica de sine, transformarea, focul, reflecția interioară.

Data de 21- Calea pământului sau a existenței fizice

Superputerea corespunzătoare acestei zile de naștere este cea a realității imediate. Cei născuți pe data de 21 sunt puternic ancorați în realitate și își preiau forța din lume și din profunzimile telurice ale propriei ființe. Ei pășesc pe o cale a completitudinii, reunind aparența cu realul, dar au nevoie de foarte multă perseverență și răbdare. Ceea ce țintesc în ultimă instanță este să ridice vălul materiei și să dezvăluie marile taine ale existenței.

Trăsăturile zilei 21: iluminarea, manifestarea potențialului deplin, succesul, autorealizarea, finalizarea, sfârșitul călătoriei, destinația finală.

Data de 22 - Calea nimicului sau Calea lui zero

Calea fără nume (zero) deschide noi moduri de a gândi, stimulând în același timp inovația, imprevizibilitatea, schimbarea și inocența. Superputerea celor care se nasc în această zi este a viziunii proaspete și neîntinate asupra lumii, a gândirii outside the box și a inițierii spirituale, ce aduce uneori cu nebunia. De altfel, cartea corespunzătoare este cea a Nebunului, glumețul care supraviețuiește provocărilor vieții și propriei imprudențe râzând de toate. Numărul zero sugerează că starea sufletească pe care ar trebui să o cultivăm pe această cale specială este o atitudine lipsită de orice teamă. Aceasta este calea inițiatului, a inovatorului și inventatorului.

Trăsăturile zilei 22: potențialul, saltul de credință, neînfricarea, unicitatea, noile începuturi, libertatea, independența, perspectiva inovatoare, ideile, inocența, naivitatea, creativitatea.

Data de 23

Persoanele născute la această dată împărtășesc calea corespunzătoare celor născute pe data de 5, respectiv Calea liderului spiritual sau Oceanul înțelepciunii. De aceea, superputerea lor este tot cea a îndrumătorului pe calea iluminării și a ghidului înțelept către divinitate (vezi detalii mai sus).

Data de 24

Cei născuți la această dată au aceeași superputere ca persoanele născute pe data de 6, respectiv Puterea Dragostei. Aceștia umblă pe Calea logicii și a inimii ori pe Calea iubirii (vezi detalii mai sus).

Data de 25

Persoanele născute la această dată au o superputere similară cu cele născute pe data de 7, ce umblă pe Calea vasului lui Dumnezeu. Capacitatea de a-i proteja pe ceilalți și de a se dărui, dar și forța meditativă constituie puterea celor născuți pe 25 (vezi detalii mai sus).

Data de 26

Superputerea faimei, caracteristică celor născuți pe data de 8, este specifică și acestei date de naștere, marcată de Calea sabiei înflăcărate sau Drumul creativității. Romantismul, cunoașterea, forța și dragostea față de cei mici fac parte, de asemenea, dintre puterile celor născuți în ziua cu numărul 26 (vezi detalii mai sus).

Data de 27

Superputerea purității este specifică acestei date de naștere, precum și celor născuți pe data de 9. Dorința de perfecțiune și de a-i ajuta pe alții să se înalțe se numără printre trăsăturile acestei date de naștere (vezi detalii mai sus).

Data de 28

Coincide ca superputere cu data de întâi, referindu-se la magie, la capacitatea de a influența lucrurile materiale, dar și mințile celor din jur. Flexibilitatea fizică și mentală este una dintre trăsăturile esențiale ale celor născuți la această dată (vezi detalii mai sus).

Data de 29

Are aceeași superputere ca și data de 11, fiind reprezentată de Calea echilibrului și a justiției. Dreapta măsură și judecata înțeleaptă, dragostea de armonie și căutarea adevărului sunt caracteristice acestei date de naștere (vezi detalii mai sus).

Data de 30

Este similară cu data de 3, reprezentată de Calea ombilicului lumii și legătura cu Mama Natură. Superputerea corespunzătoare este creativitatea, atât pe plan fizic, prin fecunditate, cât și pe plan mental, prin imaginație, artă și inventivitate (vezi detalii mai sus).

Data de 31

Corespunde ca superputere datei de 4, respectiv instituirea ordinii. Aceasta este Calea luptătorilor și a eliberatorilor, care ridică robia și extind granițele civilizației (vezi detalii mai sus).