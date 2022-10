Ce spune Vladimir Voronin despre războiul din Ucraina

Fostul preşedinte Vladimir Voronin se declară împotriva războiului din ţara vecină şi consideră că Rusia şi Ucraina trebuie să se aşeze cât mai repede la masa de negocieri. Invitat la emisiunea "В центре внимания", liderul PCRM a evitat să dea o apreciere a acţiunilor Moscovei şi a spus că nu înţelege care este scopul lui Putin în acest război.

"Am o atitudine extrem de negativă faţă de orice război, mai ales faţă de cel lângă hotarele noastre, dar în general faţă de orice război de pe globul pământesc", a menționat Vladimir Voronin.

La întrebarea moderatoarei cine, în opinia sa, se face responsabil de declanşare acestui război, Vladimir Voronin a reiterat doar că pledează pentru încetare urgentă a acţiunilor militare.

" - Eu am spus că sunt categoric împotriva oricăror acţiuni militare. - Dar cine a început acest război?

- În timpul apropiat trebuie să se aşeze la masa de negocieri. Dacă nu vor primele persoane în stat, atunci să se împuternicească anumite delegaţii. Nu Ucraina luptă împotriva Rusiei...

- Împotriva Rusiei sau Rusia luptă împotriva Ucrainei?

- Luptă NATO şi Statele Unite ale Americii. Haideţi să fim cinstiţi.

- Doar că Rusia a invadat Ucraina, Rusia a atacat Ucraina.

- Nu..., asta voi aveţi angajamentele voastre", a spus Voronin.

Întrebat care este scopul preşedintelui rus Vladimir Putin în acest război, Vladimir Voronin a spus că nu a vorbit cu liderul de la Kremlin de 13 ani şi nu are idee care-i sunt planurile.

"- Care este scopul lui Vladimir Putin în acest război? - Eu nu am vorbit cu el de atunci când am plecat din funcţie de preşedinte, adică din 2009. Eu nu ştiu ce sarcini are Putin, ce sarcini le are preşedintele din Kiev", a menționat liderul PCRM.

La şedinţa Parlamentului din 13 octombrie, deputaţii Blocului Comuniştilor şi Socialiştilor au propus să fie ţinut un moment de reculegere în memoria tuturor celor decedaţi în războiul din Ucraina, fără a condamna acţiunile Rusiei care a invadat ţara vecină. Propunerea a fost susţinută şi de deputaţii PAS, care însă i-au îndemnat pe cei de la BCS să aibă o poziţie fermă şi să recunoască faptul că Rusia a provocat acest război.