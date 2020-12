Ce spune PSRM despre moţiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ion Chicu

Deputații socialiști se arată nedumeriți de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ion Chicu pe care fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate o va depune, astăzi, la ședința în plen. Deputatul PSRM, Vlad Batrîncea, califică cererea opoziției drept lipsită de logică.

„Să analizăm logic ceea ce ați declarat astăzi. Vreți demisie imediată și să fie găsiți bani pentru agricultori. Toți știu că banii pot fi identificați împreună cu Guvernul. Neavând Guvern tu nu poți identifica bani, este o lipsă de logică, dar vă privește, ieșiți cu moțiunea de cenzură, e dreptul vostru. Noi am discutat cu fermierii, sunt soluții. Noi primii am spus că Parlamentul trebuie dizolvat și trebuie să mergem la anticipate. La moment de față, nu am primit niciun răspuns oficial. Nimeni nu vrea să elaborăm această foaie de parcurs, să stabilim cine conduce țara, ce va fi în aceste 4-5 luni până la alegerile anticipate. Noi pledăm pentru dizolvarea Parlamentului, dar trebuie să vedem cine va conduce țara”, a precizat Vlad Batrîncea.