Ce spune noul director interimar al Spitalului Clinic Republican despre numirea sa în funcție

Noul director interimar al Spitalului Clinic Republican, Andrei Uncuţă, nu s-a aşteptat la această numire.



"Este o responsabilitate enormă, eu aceasta înţeleg. Evident că îmi asum această resposabilitate în timpurile atât de complicate. Este important ca în această perioadă să fim alaturi de colectiv", a declarat Andrei Uncuţa, director interimar al SCR "Timofei Moşneaga".



Andrei Uncuţă, fost vicedirector al Institutului de Urgență, a fost numit la spitalul republican după ce Comisia pentru Situații Excepționale l-a destituit pe Anatol Ciubotaru. Am încercat să aflăm motivul demiterii şi dacă are legătură cu faptul că managerul Ciubotaru nu a anunţat ANSP şi ministerul Sănătăţii despre suspiciunea de infectare cu coronavirus a patru cadre medicale de la Spitalul Republican. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, Cristina Stratulat, ne-a spus că demiterea nu are legătură cu acest lucru, dar consilierul prim-ministrului, Vitalie Dragancea, a dat de înţeles că acesta ar fi unul dintre motive.



"În momentul în care directorul a considerat că primul lucru care trebuie să-l facă este să-i trimită într-un laborator privat, este prima întrebare. A doua întrebare este că înainte de a informa Ministerul Sănătăţii despre asta, a fost întâi informată presa. Atunci apare întrebare ce obiectiv urmăreşte acest director. Această decizie a fost luată strict în rezultatul examinării eficienţei dumnealui în calitate de manager", a menționat Vitalie Drăgancea, consilierul premierului.



Anatol Ciubotaru ne-a declarat telefonic că va reveni cu un apel, dar ulterior nu ne-a mai răspuns. Demiterea lui Ciubotaru a stârnit şi unele critici. Într-o postare pe facebook, deputatul Sergiu Sîrbu consideră că demiterea s-a făcut ilegal şi că nu ar avea legătură cu eforturile de combatere a pandemiei. Mai mult, Sîrbu e de părere că virusul este doar un pretext pentru actuala putere de a-i elimina pe cei incomozi, de a institui frica generală şi a subjuga tot ce a mai rămas în ţară.



Într-un mesaj pentru postul nostru de televiziune, consilierul premierului Vitalie Dragancea a transmis că postarea aparţine politicianului Sîrbu şi nu deputatului sau juristului Sîrbu. Dragancea a mai precizat că măsurile luate pe platforma CSE sunt menite să susţină realizarea măsurilor recomandate de specialiştii medicali pentru a depăşi criza epidemiologică.

Ministerul Sănătăţii anunţase şi o anchetă internă la Spitalul Republican. Nu se ştie dacă Anatol Ciubotaru va rămâne în instituţia sanitară, unde era chirurg cardiolog.