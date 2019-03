Ce spune legenda fotbalului argentinian, Armando Maradona, despre evoluția Argentinei

"Mă doare, pentru că am inimă de argentinian, însă în comparaţie cu generaţia de jucători precum Ruggeri, Batistuta sau Canniggia, actuala echipă nu merită să poarte tricoul naţionalei. Prefer să nu mă uit la filme de groază, dar nu ştiu cum grupul de inepţi care conduce echipa Argentinei credea că poate învinge Venezuela", a declarat Maradona, citat de Xinhua.



El Pibe d'Oro l-a sfătuit, totodată, pe starul Lionel Messi să ignore criticile la adresa sa. "Nu are nicio vină. Actuala echipă a Argentinei este slabă, dezorganizată şi depinde întotdeauna de el. Messi este un jucător extraordinar, care nu mai are nimic de demonstrat nimănui".



Naţionala Argentinei se află sub o presiune uriaşă după prestaţiile dezamăgitoare de la Cupa Mondială 2018, unde a fost eliminată în optimile de finală de Franţa, noua campioană a lumii, scrie agerpres.ro.