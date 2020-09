Ce spune Igor Dodon despre ordinul emis de ministerul Educaţiei, prin care sunt interzise vizitele persoanelor străine în școli

Preşedintele Igor Dodon va ignora ordinul emis de ministerul Educaţiei, prin care sunt interzise vizitele persoanelor străine în instituţiile de învăţământ, din cauza situaţiei epidemiologice. Şeful statului a declarat, într-o intervenţie live pe facebook, că atât timp cât va fie preşedinte, va vizita şcolile şi grădiniţele din ţară. Igor Dodon va renunţa la aceste vizite doar în timpul perioadei electorale.



"În calitate de preşedinte, până a fi înregistrat în campanie electorală, eu pot să am întrevederi la iniţiativa directorilor. Am avut în liceul din oraşul Leova, liceul "Mihai Eminescu", unde am discutat cu profesorii despre diverse probleme, nu legat de electorală. Sau ieri am avut întrevedere în liceul din oraşul Taraclia, unde am discutat, de asemenea, despre probleme de ordin educaţional", a declarat Igor Dodon.

Ministerul Educaţiei a emis joi un ordin prin care interzice accesul persoanele străine în instituţiile de învăţământ, precum şi organizarea activităţilor politice, întâlnirea cu demnitarii de stat, cu alegătorii sau cu candidaţii la funcţii publice. Conducătorii instituţiilor de învăţământ unde nu se respectă aceste prevederi vor fi sancţionaţi disciplinar. Anterior, ministrul Educaţiei, Igor Şarov, l-a criticat pe Igor Dodon pentru că merge în vizite în şcoli şi nu respectă regulile de prevenire a noului coronavirus.