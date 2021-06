Ce spune Igor Dodon despre numărul de secţii de vot deschise peste hotare

Trebuie să fie suficient pentru a asigura participarea tuturor celor care doresc să voteze la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Aşa a comentat liderul PSRM, Igor Dodon, în cadrul vlogului său de vineri, subiectul privind numărul de secții de vot deschise peste hotare.

"Am văzut multe discuţii, proteste referitor la numărul secţiilor de votare. Oamenii din teritoriu mi-au spus un lucru clar, domnule Dodon, dar de ce trebuie să hotărască pentru noi cei care nu sunt în ţară. Eu nu spun dacă sunt sau nu de acord cu ei, dar aşa întrebări am oriunde. Eu consider că acest subiect ţine de competenţa CEC. Sunt multe sau puţine, cred că trebuie să fie suficiente pentru a asigura participarea doritorilor care vor să voteze. Dacă vrem să sigurăm dreptul legal, trebuie să asigurăm şi celor din Occident, şi din Transnistria şi din Rusia. Oare cei din regiunea transnistreană nu sunt cetăţenii Republicii Moldova? Eu sunt împotriva închiderii secţiilor de votare în stânga Nistrului", a declarat Igor Dodon.