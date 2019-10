Ce spune avocatul Svetlanei Ungureanu, femeia care a provocat accidentul de pe strada Alba Iulia (VIDEO)

Avocatul femeiei care a provocat accidentul groaznic, de ieri, din sectorul Buiucani al Capitalei, a făcut câteva declaraţii la emisiunea Zi de zi de la PUBLIKA TV. Vladimir Covali a declarat că femeia a fost lipsită de actele de conducere în anul 2017.

"Svetlana Ungureanu a fost lipsită de actele de conducere în anul 2017. În 2018, dacă nu greşesc, la începutul anului, temenul a expirat şi a primit actele înapoi. Şi la momentul când a nimerit în accidentul rutier, ultimul, de la Poşta Veche, ea avea permisul de conducere.

Dar ieri, să garantez că avea sau nu permisul, nu pot, dar că dispunea de acte, garantez că avea. Eu de multe ori m-am gândit la asta, deoarece are 33 de ani, e mai mică decât fiica mea, şi mă gândesc de ce aşa se întâmplă? În 2017 nimereşte într-un accident la Orhei, ea a fost judecată şi a primit un an dar condiţionat, vreau ca lumea să cunoască, condiţionat şi i-au spus că dacă în acest an vei face ceva ţi se va adăuga termen conform legii, ca să nu vorbesc mult aici.

În acest termen, fără să iasă din el, ea nimereşte în alt accident în sectorul Râşcani, pentru care judecătorul ia dat jumătate de an de închisoare în instituţia penitenciară. Când i s-a citit condamnarea din sala de judecată şi a fost dusă şi închisă direct în Penitenciarul cu numărul 13. Ea a stat închisă până la începutul anului 2019, pe un termen de 6 luni în Penitenciarul „Rusca”.

Fizic a fost acolo, nu a ieşit nicăieri, eu am vizitat-o de două sau trei ori, părinţii o vizitau. Ea şi-a primit pedeapsa şi când a ieşit la libertate în ianuarie 2019 am încercat omeneşte cu ea să dicut ca ea să renunţe la alcool, dar din păcate asta nu a influienţat-o nici într-un fel. Vreau cu toată responsabilitatea să declar că în toate aceste încălcări ale ei poliţia le-a înregistrat pe toate, în jur de 40 pentru care a plătit amenzi.

De nici-o pedeapsă nu a fost eliberată. În una doar în care a fost prinsă beată la volan, cu normă permisă pentru răspundere administrativă, i s-a ridicat permisul de conducere după care l-a primit înapoi. Eu ştiu că are în spate două dosare penale pentru care a răspuns şi a treia cauză penală care se află astăzi la Judecătoria Buiucani pentru decizie, decizia nu a fost luată încă.

– Domnule Covali pentru aceste trei infracţiuni, a fost în toate cazurile în stare de ebrietate?

La Orhei – Da. Râşcani – Da. În cel de-al treilea caz de la Poşta Veche, da ştiu că avea alcool în sânge dar ştiu că nu era la volan" a declarat Vladimir Covali.