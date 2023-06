Ce spune Angelica Frolov despre desfăşurarea marşului în susţinerea LGBTQ+

"Numărul de participanți crește în fiecare an, astfel încât și anul acesta putem susține că am avut cel mai mare număr de participanți la Marșul Pride din istoria desfășurării lui în Republica Moldova. Traseul din acest an a fost ca și cel din anul precedent, fiind și cel mai lung din ultimii ani. Marșul a început la intersecția străzilor București și Ismail și s-a încheiat în Scuarul Consiliului Europei, pe strada Kogălniceanu. La Marș au participat câțiva deputați și reprezentanți ai misiunilor diplomatice, atât ai ambasadelor, cât și ai structurilor internaționale. În timpul Marșului, nu au fost înregistrate incidente. Mai mult decât atât, cordonul format din forțele de ordine a fost mai puțin dens, ceea ce ne bucură mult", se menţionează în comunicatul organizaţiei Genderdoc-M.

Festivalul comunității LGBT+ „Moldova Pride” are loc în paralel cu campania socială anuală, care în acest an are drept subiect parteneriatul civil/căsătoria între persoanele de același sex. Centrul de Informații GENDERDOC-M pledează pentru ca persoanele LGBT+ să aibă aceeași libertate de a încheia uniuni cu persoanele iubite, pe care o au cuplurile heterosexuale. Sloganul campaniei, care a fost şi sloganul Marşului Pride din aceste an, este „De bună voie și nesilit de nimeni”.