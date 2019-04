Ce spun reprezentanţii băncilor comerciale despre devalorizarea leului

Leul slăbeşte pe zi ce trece în faţa dolarului şi euro. Potrivit Băncii Naţionale, această scădere bruscă este determinată de situaţia de pe piaţa financiară externă, unde moneda unică europeană s-a scumpit în ultima perioadă în raport cu dolarul american. În acelaşi timp, băncile comerciale de la noi afirmă că cineva intenţionat ar destabiliza situaţia financiară din ţară, iar experţii economici, care dau vina pe situaţia politică, speră că leul îşi va recăpăta poziţiile la mijlocul lunii mai.

Banca Naţională a venit cu o reacţie oficială la situaţia valutară de pe piaţă printr-un comunicat. Reprezentanţii BNM menţionează că nu există premise pentru situații de criză şi că decalajele dintre cerere și oferta de valută sunt minore. De asemenea, stabilitatea preţurilor va fi menţinută. Pe de altă parte, reprezentanţii unor bănci comerciale susţin că situaţia este una artificială.



"Cineva cred că are careva interese în crearea unei aşa situaţii. Fiindcă situaţia economică a ţării, tot ce e întâmplă în domeniul businessului, relaţiile externe economice, nu dovedesc că ar trebui să fie o aşa devalorizare.Nu pot să vă spun cineva concret care are aceste interese, dar cineva se implică şi acţionează în acest domeniu", a spus şeful consiliului de administrare a unei bănci, Victor Ţurcanu.



"Da este o majorare, poate bruscă, dar asta este controlabil. BNM are toate pârghiile şi instrumentele pentru a interveni în piaţă", a spus şeful consiliului de administrare a unei bănci, Serghei Cebotari.



"Tot ce trebuie de făcut este să asigurăm că nu vor fi oscilaţii bruşte, la fel ca acum.În special businessul are un disconfort legat de faptul că suntem în electorat, o perioadă mai turbulentă", a spus expertul economic, Veacesav Ioniţă.



Experţii economici susţin că o apreciere a leului va avea loc după sărbătorile pascale.