Ce spun oamenii despre scumpirea energiei electrice

Preşedintele Igor Dodon cere Guvernului să suspende decizia Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică privind majorarea tarifelor pentru curent.

Şeful statului cataloghează acţiunile membrilor ANRE drept iresponsabile și lipsite de argumente. Se întâmplă, după ce instituţia a stabilit ca toţi consumatorii din nordul ţării să plătească cu 15 la sută mai mult pentru energia electrică, iar clienţii Gas Natural Fenosa să achite cu 6 procente mai mult.



Directorul ANRE, Octavian Calmîc, nu a răspuns la telefon pentru a oferi o reacţie.



În acelaşi timp, oamenii spun că vor trebui să facă mari economii pentru a putea achita facturile.



Gheorghe Popov din raionul Glodeni are 77 de ani şi primeşte o pensie de 1800 de lei. După ce a auzit că 1 kilowat de energie electrică va fi cu 32 de bani spune că va fi nevoit să cumpere cumpere mai puţină pâine.



"S-o mărit lumina. 29 de lei mie îmi ajung pe două săptămâni de pâine. Socoteala îi simplă, iată mi-au scurtat viaţa cu trei săptămâni în an. Trebuie să stau flămând ori să mănânc fără pâine", a spus Gheorghe Popov, locuitor al satului Iabloana.



De fapt, pensionarii sunt cei ma afectaţi de majorarea tarifelor.



" Lumina asta.. deamu vor să înăduşe moşnegii aceştia cine a rămas la noi în sat. la noi în sat au rămas. Pentru ce au scumpit, pentru ce noi i-am ales să fie la deputaţii ceia ."



"O să se scumpească tot şi producţia, că după lumină tot se ia, tot se scumpeşte."



"Această schimbare de tarif se va răsfrânge negativ asupra bugetului familiei noastre. Noi avem salarii mici, avem copii, nepoţi, însă în continuare totul se scumpeşte. Nu este bine."



Revoltaţi sunt şi consumatorii din centrul ţării. Clienţii Gas Natural Fenosa,

vor trebui să achite 10 bani mai mult pentru un kilowat oră, adică un leu şi 89 de bani.



" Şi aşa e scump toate celea, da noi cu lumina toate celea facem şi spălăm. te celea facem. Mâncare, cum poate să scumpească? Nu sunt de acord! Da în prag de iarnă nu o să avem nimic pe noi, o să fim în pielea goală şi cu căldura."



"Noi am votat-o pe Maia Sandu să fie mai. M-am gândit că o să fie mai bine pentru lume, pentru copii. Se aude încă şi gazul, şi lumina, şi pe urmă şi apa şi transportul şi tot aşa."



"La ce se gândeşte guvernarea.Cine poate plăti adica plăteşte, dar iată hai să vorbim de pensionari de unde să ia bani, şi aşa pensia e mică."



"Suntem mulţi pensionari, dacă se ridică preţurile, ce facem noi cu 1600 de lei. Nu ştiu ce o să facă lumea asta. Să se ăscoale ori ce să facă, grevă sau ce. E greu de trăit, cum aşa să trăim noi în aşa situaţii."



"Da parlamentarii noştri ce au de făcut, numai să scumpească, dar ei nu se gândesc ce fac pensionarii cu şase, 800 de lei pensia."



"Nu-i frumos aşa cum fac ei, la lume salariul tot acelaşi, dar scumpesc tot. Nu, îmi pare rău. Tot o să se scumpească. Numai se scumpeşte lumina şi gazul şi apa, tot se scumpeşte. Şi producţia şi laptele, tot."



Noile tarife vor intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial.



Anul trecut, la propunerea Guvernului Filip, tariful pentru energia electrică pentru consumatorii Gas Natural Fenosa a fost redus cu 20 de bani, iar pentru cei din nordul ţării, cu 21 de bani.