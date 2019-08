Ce spun moldovenii despre iniţiativa lui Andrei Năstase de a începe ziua de muncă la ora şapte

Astăzi, între orele 7 şi 8 dimineaţa am încercat să aflăm ce cred moldovenii grăbiţi la muncă despre iniţiativa Ministrului de Interne Andrei Năstase de a începe ziua de muncă la ora şapte. Majoritatea a criticat ideea:



"E prea dimineaţă. Lumea nu reuşeşte. Au copii la grădiniţă, la şcoală, acuş încep peste o lună. Şi nu vor reuşit să iasă la ora şapte. "



"Sigur e prea devreme. Ora opt este o oră normală pentru toată lumea. Ora şapte deja pentru alţii care trăiesc mai departe poate şi nu le convine. Consider că este absurditate."



"Nu-i pentru toţi convenabil, pentru că e complicat. Este lume care are copii. Şi încă oamenii nu trăiesc aproape de lucru. Sunt şi din cei care schimbă două transporturi."



"E prea dimineaţă la ora şapte. Eu cred că de la nouă e mai bine, eu aş crede."



"În general cred că va fi mai greu."



"Dacă toţi vor lucra de la şapte, iarăşi vor fi ambuteiaje. "



Am întâlnit, însă, şi oameni gata să vină la muncă mai devreme în schimbul oportunităţii de a încheia ziua de muncă după prânz.



"Eu cred că e o idee mai bună să lucrăm de dimineaţă şi după masă să fie liberi."



"Eu socot că cu cât mai dimineaţă, totuşi, e mai bine."

Publika.md aminteşte că Ministrul de Interne, Andrei Năstase, sugerează anagajatorilor din Capitală că ar fi bine ca ziua de muncă să înceapă la ora şapte dimineaţă. Motivul nu este dintr-o raţiune de randament, ci pentru că în acest fel oamenii ar evita ambuteiajele din orele de vârf.

Deşi Andrei Năstase susţine că s-a inspirat de la germani, potrivit Fundaţiei Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Muncă, marea majoritate a angajaţilor nemţi încep ziua de muncă la ora opt sau chiar nouă.