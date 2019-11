Ce spun moldovenii despre activitatea Guvenului Sandu

În cele cinci luni de activitate ale Guvernului condus de Maia Sandu, oamenii spun că nu au văzut rezultate şi nu au simţit niciun impact pozitiv. Dar în timp ce unii s-au aşteptat la demiterea Executivului, alţii o regretă.



Unii locuitorii din Ungheni spun că decizia Parlamentului de a acorda vot de neîncredere Cabinetului de Miniştri condus de Maia Sandu nu i-a luat prin suprindere şi că, dimpotrivă, a fost una aşteptată.



"Aista nu-i Guvern. Ei nimic nu au făcut. Guvernul, cât a fost condus cinci luni de Maia Sandu nu am simţit nimic că funcţionează, eu nu ştiu ce făceau ei, poate puneau miere în stup şi se pregăteau de iarnă, dar în rest nimic."



"Foarte bine. Maia Sandu nu vrea să facă ceea ce ei s-au înţeles. Noi nu putem să trăim bine şi cu europenii, şi cu ruşii. Pentru 600 de lei o spus că n-are bani, care i-o dat Plahotniuc. Să mărească pensiile, ea n-are bani. Cui îi trebuie aşa premier?"



Câţiva localnicii din raionul Cantemir susţin, de asemenea, că nimeni dintre cei aflaţi la guvernare nu-şi face treaba şi nu şi-a îndeplinit promisiunile.



"Eu nu sunt de acord cu Dodon că a făcut treaba asta. Că el nu face mai multă treabă. El câți ani are și nu o făcut nimic."



"În cinci luni de zile, nu a făcut nimic. Mişcarea înainte eu nu o văd. Nu s-a schimbat nimic".



Alţii, însă, regretă căderea Guvernului condus de Maia Sandu.



"Maia Sandu a vrut să facă dreptate în ţară şi nici asta n-o mers la dânşii".



La Orhei, unii oameni cred că Guvernul Sandu trebuia demis, pentru că nu a făcut mare lucru de la învestire. Dar sunt şi voci care spun că aceste schimbări creează un haos în ţară.



"Eu cred că s-a procedat corect, pentru că nu s-a făcut absolut nimic în ultimele cinci luni. Guvernarea nu a făcut nimic. Cum să apreciezi aşa Guvern? Desigur că nu! "



"Pe Dodon ar trebui de fugărit, nu pe Sandu, Dodon nu va face nimic pentru ţara asta, el mai mult cu socialiştii lui cu Moscova."



Oamenii mai spun că instabilitatea politică ne afectează pe toţi şi că nu-şi doresc noi alegeri.



"Sunt schimbările acestea şi e într-aiurea, e haos nu se stabilizează nimic, iar trebuie să aleagă alţi miniştri, alt partid."



"Iarăşi poporul o să sufere. Am activat pe perioada alegerilor ca președinte la alegeri, nu numai un an sau doi și cunosc ce cheltuieli se fac. Și din nou aceste cheltuieli se răsfrâng asupra oamenilor. "



Guvernul condus de Maia Sandu a fost demis în 12 noiembrie cu votul a 63 de deputaţi socialişti şi democraţi. Executivul a fost învestit în data de 8 iunie 2019.