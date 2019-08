Ce spun martorii despre TERIBILUL ACCIDENT de la Fundul Galbenei

Accident grav în apropierea de Fundul Galbenei, raionul Hânceşti. Un bărbat a decedat iar alte trei persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, după ce o maşină de model GAZ, ce transporta lapte, s-a ciocnit violent cu un alt automobil.

Impactul a avut loc în jurul orei 12:45, iar din cauza accidentului, în zonă s-au format ambuteiaje kilometrice.

Potrivit informaţiilor preliminare, accidentul a avut loc din cauza unei defecţiuni tehnice ale autospecialei, căreia i-ar fi sărit şi roţile, în timpul deplasării.

Astfel, şoferul a pierdut controlul volanului și a tamponat frontal un alt automobil, care era condus de o şoferiţă în vârstă de 38 de ani. Impactul a fost atât de puternic, încât maşinile au fost transformate într-un morman de fiare, iar autocamionul practic a fost rupt în bucăţi.



Un angajat al benzinăriei, din apropierea locului unde a avut loc accidentul, spune că vehiculul care transporta lapte se îndrepta spre Chişinău.



"Nu am văzut nimic, am văzut doar lovitura şi atât. Am văzut pălitura doar, cum au frânat maşinile şi atât. Maşina cum stă avariată am văzut. Ea venea din deal la vale."



Şoferul camionului a decedat pe loc, iar şoferiţa automobilului şi doi pasageri, un tânăr de 17 ani şi un bărbat de 63 de ani, au fost transportaţi la spital cu traumatisme uşoare.

Potrivit medicilor de la Hînceşti viaţa acestora este înafara oricărui pericol. Tânărul de 17 ani va rămâne sub supravegherea medicilor, iar celelalte persoane urmează a fi externate în scurt timp.

Oamenii care au rămas blocaţi în ambuteiaje din cauza accidentului, spun că astfel de maşini vechi, de mare tonaj, trebuie scoase din uz. Mai mult ca atât, şoferii ar trebui să dea dovadă de mai multă responsabilitate atunci când circulă pe traseuri cu un risc sporit de accidente.



"Nu e normal, să fim serioşi, această maşină demult trebuia să fie dată la fier uzat, dar omul mergea. Se gândea că merge azi, mâine, poate şi poimîine, şi atât."



"Această maşină demult trebuia la muzeu de pus, despre asta vorbeam noi, e veche tare ea. Ei dintr-o parte fac economie, dar din altă parte mor oamenii."



"Foarte des aici se întâmplă accidente, şi răsărită s-o vărsat, şi grâu, şi mai multe chestii, şi benzină pe aici s-o împrăştiat. Vă spun că aici foarte des se întâmplă accidente. Trebuie poliţia să stea aici."



Oamenii legii urmează să stabilească cauzele exacte ale tragediei.