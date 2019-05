Ce spun colegii de cămin despre STUDENTA de la ASEM care a căzut în gol de la etajul cinci

O studentă de 24 de ani s-a aruncat în gol de la etajul cinci, al unui cămin al Academiei de Științe a Moldovei. Tânăra își făcea studiile de masterat la marketing, în anul doi. Tragedia s-a întâmplat aseară în jurul orei 21:00, în sectorul Râșcani, al Capitalei. În urma leziunilor corporale primite, fata a decedat pe loc.

Tânăra a sărit în gol de la balconul odăii în care locuia de una singură. Aceasta nu a lăsat nici un bilet, prin care să-şi justifice gestul. Colegii de cămin o caracterizează drept o fire pozitivă, dar retrasă.



”De cîteva ori am văzut-o și mi-a părut o fată bună. Mi-a părut cuminte fată, veselă, fără probleme. Nimic suspect nu am observat”.



”Eu nu o cunosc pe ea. A trăit cu mine pe etaj. Am văzut-o de câteva ori. Era o fată retrasă și nu o cunosc personal”.



Victima locuia în acest cămin de trei ani. Administratorul şi una din femeile care asigură paza căminului spun că tânăra nu a fost implicată niciodată în situaţii conflictuale.

”În ospeție nu venea nimeni la ea din străini. Veneau numai rudele, fratele, mămica, tăticul a fost în ospeție. Așa nu contacta cu nimeni. Stătea singură. Câteodată nici nu se saluta cu persoanele de la recepție sau cu studenții nu contacta”, a spus Anatolie Ionașcu, șef de cămin.



”Ce să spun. Era o fetiță cuminte, nu venea nimeni la ea în ospeție, cât venea fratele. De întârziat, nu întârzie. Se saluta. Prin cămin nu prea avea prieteni, iar seara ne duceam să controlăm, nu o vedeam pe coridor. Cât stătea în cameră nu făcea gălăgie, nu am văzut-o beată”, a zis Vera Gratie, paznic.



Potrivit poliției, tânăra era originală din orașul Rezina. Pe corpul acesteia nu au fost depistate urme de moarte violentă.



”La examinarea de către medicul legist, urme de moarte violentă, nu au fost depistate pe suprafața corpului, decât cele caracteristice căderii de la înălțime. Din discuțiile cu prietenul tinerii, careva certuri ori neînțelegeri între ei nu au fost”, a declarat Natalia Stati, șeful serviciului de presă al Poliției Capitalei.



Oamenii legii deocamdată examinează versiunea unui suicid.