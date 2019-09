Ce spun cercetătorii despre suplimente alimentare și vitamine

Mulți dintre noi preferă să ia vitamine după ureche în speranța că starea lor de sănătate se va îmbunătăți. În acest sens, un studiu ne explică ce sunt suplimentele cu vitamine și care este utilitatea lor.

Oamenii de știință de la St. Michael's Hospital and the University of Toronto au realizat un studiu care se bazează pe analiza datelor publicate între 2012 și 2017 despre suplimenteșe cu vitamine. Iar concluzia la care au ajuns cercetătorii este că vitamina C, vitamina D și suplimentele de calciu nu au niciun beneficiu real pentru sănătatea oamenilor.

De asemenea, cercetătorii nu au găsit nicio dovadă care să ateste faptul că vitaminele au vreun efect în lupta cu bolile cardiovasculare, infarctul sau moartea prematură, scrie realitatea.net.

„Am fost surprinși să descoperim atât de puține efecte pozitive în cazul celor mai populare suplimente consumate de oameni", a explicat Dr. David Jenkins, autorul principal al studiului. „Studiul nostru a arătat că dacă vrei să folosești multivitamine, vitamina D, calciu sau vitamina C, nu există pericole – dar nu există vreun avantaj".

Însă, cercetătorii au descoperit și o serie de suplimente, crae se pare că oferă anumite avantaje. Este vorba despre acidul folic și vitaminele B cu acid folic, care ar putea reduce riscul bolilor cardiovasculare și a infarctului. În schimb, niacina (o formă a vitaminei B3) și antioxidanții au fost asociați cu o foarte ușoară creștere a riscului de moarte din orice cauză.

Oamenii de știință cred că această creștere ușoară se datorează efectelor adverse ale niacinei asupra glicemiei și a faptului că în doze mari, antioxidanții pot fi periculoși.

„Aceste descoperiri sugerează că oamenii ar trebui să fie conștienți de suplimentele pe care le iau și să se asigure că sunt aplicabile în cazul specific al deficiențelor de vitamine sau minerale", a spus Jenkins.