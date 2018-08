Ce se va întâmpla cu Palatul Greco-Catolic din Oradea care a ars aproape în întregime

”Am cautat impreuna cu Episcopia solutii pentru reabilitarea acestei cladiri emblematice si pentru redarea ei oradenilor”, a declarat primarul Ilie Bolojan, chiar din curtea Palatului mistuit de flacari.

Primaria si Episcopia au convenit sa realizeze un parteneriat in urma caruia cladirea sa fie reabilitata si sa aiba o functiune publica, in timpul cel mai scurt.

Primaria Oradea ar urma sa preia in administrare Palatul Episcopal pentru o perioada de 20 de ani. In prima faza se va desfasura etapa de strangere de fonduri in conturile anuntate de Episcopie. Suma necesara este insa una mare asa ca si Consiliul Local va contribui cu fonduri publice, scrie oradeaindirect.ro.

Dupa finalizarea anchetei Politiei si Parchetului , cladirea va fi curatata de molozul din interior iar specialistii vopr face o expertiza de rezistenta. In toamna, cladirea va fi pusa in siguranta pentru perioada de iarna, acoperisul va fi realizat in regim de urgenta iar in etapa a treia se va face efectiv reabilitarea cladirii.

