Ce se întâmplă la această oră pe strada Alba Iulia din Capitală. Detalii despre şoferiţă şi victime (FOTO)

La faţa locului se află o echipă de pompieri pentru a curăţa carosabilul de combustibil, în urma teribilului accident de pe strada Alba Iulia.

Totodată, zona este împânzită şi se circulă cu dificultate.

În urma accidentului şoferiţa autoturismului este internată la Reanimare, în stare gravă. Poliţiştii au făcut măsurători la faţa locului şi urmează să stabilească circumstanţele exacte în care s-a produs nenorocirea.

Potrivit informaţiilor preliminare ale INP, şoferiţa avea vitează excesivă şi a încercat să treacă intersecţia la culoarea roşie a semaforului.

"Ne-a lovit pe neașteptate și ne-a aruncat în drum. Ușa de la toilebuz a zburat și am ajuns în drum. "



"Nu am înțeles. A fost o lovitură. Nu am înțeles, că a căzut peste mine o doamnă. Într-un moment a fost o lovitură și nu am mai înțeles ce s-a întâmplat. "