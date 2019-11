Ce se întâmplă în corpul tău după ce bei sucuri carbogazoase

Anumite sucuri acidulate sunt, pe cat de gustoase, pe atat de daunatoare organismului. Iata ce se intampla in corpul tau dupa ce le bei, potrivit adevarul.ro.

In primele 10 minute dupa consum, in sistemul digestiv patrunde o doza destul de mare de zahar care poate genera o senzatie de greata unor persoane. Efectul de greata este inhibat, insa, de acidul fosforic.

La 20 de minute dupa ce bei suc acidulat, cantitatea mare de zahar ajunge in sange, ducand astfel la o eliberare mare de insulina de la pancreas. Surprusul de zahar din sange va fi transformat de ficat in depozite de grasime.



La 40 de minute dupa consum, cafeina est absorbita in corp si creste tensiunea arteriala.



Dupa 45 de minute, sustine sursa citata, sistemul nervos produce dopania, hormon care actioneaza asupra centrului placerii din creier.



La o ora dupa consumul unei doze suc acidulat, metabolismul incetineste si acidul fosforic din intestine incetineste sau impiedica absorbtia magneziului, a zincului si a calciului.

E bine de ştiut faptul că sucurile carbogazoase nu conţin vitamine şi nici minerale, ele fiind preparate din apă filtrată, cafeină, agenţi aromatizaţi şi zahăruri rafinate.



Îngraşă rapid



Este dovedit faptul că, persoanele care consumă 330 de ml de astfel de băuturi, zilnic, iau în greutate –într-o singură lună - jumătate de kilogram. După fiecare pahar de suc acidulat consumat riscul de obezitate creşte de 1,6 ori.

În plus, cei care consumă astfel de licori se pot îmbolnăvi şi de diabet. Diabetul este o consecinţă a creşterii în greutate şi a obezităţii.



Riscul de osteoperoză creşte



Medicii avertizează că sucurile carbogazoase contribuie la pierderea calciului din organism şi scade densitatea osoasă. Astfel, riscul de osteoperoză creşte simţitor. Pe de altă parte, sodiul conţinut de această băutură reprezintă un factor de risc pentru calicifierea oaselor, mai ales la copii.

Tensiunea arterială mărită



Fructoza, substanţă ce se regăseşte din plin în acest băuturi, face ca tensiunea arterială să crească. De asemenea, un consum ridicat de suc acidulat creşte riscul bolilor renale.



Boli hepatice



Sunt numeroase studii care au dovedit că persoanele care consumă des sucuri carbogazoase au un risc crescut de ciroză. Totodată, aceste licori deshidratează organismul.



Conţin substanţe toxice



Substanţa toxică din sucurile cu acid este un îndulcitor artificial numit aspartam. Acesta conţine: acid aspartic, fenilalanină şi metanol. Cu toate că are peste 92 efecte secundare, aspartamul este frecvent adăugat în compoziţia alimentelor deoarece este de 200 ori mai dulce decât zahărul normal.



Pot duce la problemele hepatice



Din cauza îndulcitorilor artificiali, ficatul este suprasolicitat fiind nevoit să proceseze aceste substanţe. Toate zahărurile sunt transformate în glucoză. Dar fructoza de porumb este mult mai greu metabolizată şi astfel ajungem la afecţiuni ale ficatului.