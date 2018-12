Ce se întâmplă dacă mănânci salată verde pe stomacul gol

Datorită conţinutului sau bogat în minerale şi în vitamine, salata verde revigorează organismul. De asemenea, elimină stările de depresie, de stres şi ajută în buna funcţionare a ficatului. Totodată, conţinutul de vitamina C întăreşte sistemului imunitar, înlătura stările de anemie, luptând cu succes împotriva asteniei. În plus, favorizează închiderea plăgilor şi a operaţiilor, în special în cazul diabeticilor (vitamina C stimulează secreţia de colagen a ţesutului conjunctiv).

Cantitatea de salată verde consumată zilnic trebuie să fie de minimum 150 grame, pe stomacul gol, înainte de fiecare masă. Salată trebuie asezonată numai cu ingrediente naturale: ulei de măsline presat la rece, oţet natural de mere sau suc de lămâie proaspăt stors, şi foarte puţină sare, scrie realitatea.net.

Ideal este să consumăm salată la maximum un sfert de ora de la preparare, pentru că altfel principiile sale active se deteriorează. Nu trebuie să se consume în paralel alimente care să împovăreze organismul cu toxine, cum ar fi carnea, prăjelile, produsele de patiserie ori cu aditivi sintetici. Înlocuiţi-le cu orez integral, paste făinoase, fulgi de ovăz, de grâu sau de porumb.

Consumată câte 500 g pe zi, porţionate înaintea meselor şi după deşert, duce la scăderea în greutate. Slăbiră este palpabilă, verificată cu cântarul, după numai o săptămână de regim.

Există, totuşi, şi o atenţionare. Şi în acest caz, abuzul este nociv. Specialiştii au constatat că excesul de salată verde – depăşirea dozelor indicate mai sus sau consumarea îndelungată a salatei, fără perioade de pauză poate provoca ameţeli şi dureri ale globilor oculari. În asemenea cazuri, regimul cu salată trebuie întrerupt şi reluat după cel puţin două luni.