Ce se întâmplă dacă bei numai suc de lămâie, timp de o lună

O nouă dietă ia cu asalt lumea celebrităţilor! Respectată cu stricteţe, aceasta promite rezultate spectaculoase, într-un timp record!

Celebra Beyonce a apelat la dieta Master Cleanse pentru a arata impecabil in filmul "Dreamgirls". Ea a respectat cu strictele dieta si a consumat numai suc de lamaie, sirop de artar, apa si piper cayenne.



Dieta Master Cleanse, cunoscuta si sub denumirea "dieta cu limonada", este destul de usor de tinut dar, ca pentru orice dieta, trebuie sa iti asumi anumite riscuri atunci cand decizi sa te apuci de ea. Aceasta este de fapt o cura de detoxifiere bazata pe consumul de lichide, care nu trebuie sa fie tinuta mai mult de doua saptamani. Ideea de baza e sa consumi lichide in exces, scrie realitatea,net

Asta poate fi periculos, intrucat o data cu toxinele sunt eliminate si vitaminele, asa ca trebuie sa o faci "cu cap". Nu ai voie sa consumi grasimi si proteine in perioada dietei. Programul are trei pasi: trebuie sa bei un ceai de plante cu efect laxativ dimineata, sa ai grija sa bei intre 6 si 12 pahare de limonada in timpul zilei, apoi din nou o ceasca de ceai laxativ seara.