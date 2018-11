Ce se întâmplă cu şeful Mafiei Ruseşti. Este ultimul fost mafiot sovietic, rămas în viaţă

Celebrul mafiot rus a supraviețuit mai multor tentative de asasinat în urmă războaielor interne din lumea interlopă, în special în anii 90.



Boris Nayfeld este ultimul șef al Mafiei Rusești din vechea gardă, scrie presă din UȘĂ. Acesta a fost arestat recent, după ce a încercat să obțină bani de la mai multe firme sub formă de șantaj.



Poreclit "Biba", Boris Nayfeld a emigrat în New York în anii 60, urcând repede în rang în cadrul Mafiei Rusești, din care a făcut parte de când a ajuns în UȘĂ și până astăzi. Acesta a ajuns la putere în anii 80, când a preluat rolul de lider după ce fostul cap a fost arestat și încarcerat pentru 7 ani.



Biba a mai stat de 3 ori la închisoare, pentru diferite infracțiuni, iar acum va primi o sentință destul de mică, având în vedere că are deja peste 70 de ani.



Acesta este considerat ultimul șef mafiot din vechea gardă, din epocă de aur a Mafiei Rusești, ce datează din timpul Uniunii Sovietice, și a supraviețuit mai multor tentative de asasinat în urmă războaielor interne din lumea interlopă, în special în anii 90, scrie sport.ro.