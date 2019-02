Ce să pui în detergentul de rufe să fie mai eficient

Oricât de puternice ar fi soluțiile din comerț, hainele tale nu mai ies la fel de albe după câteva spălări, prosoapele nu mai sunt la fel de pufoase, iar petele mai dificile încă se mai văd.

Iată câteva sfaturi să faci detergentul de rufe mai bun, indiferent de care folosești, scrie libertateapentrufemei.ro.

Detergentul de rufe din comerț pare tot mai concentrat și mai parfumat. Cu toate acestea, nu toate hainele se spală la fel de bine. Iată câteva recomandări care nu te costă mare lucru!

Folosește detergent lichid

Sub formă lichidă, am observat că detergentul spală mai bine. Și, în plus, pot să folosesc o cantitate mai mică. Dar iată și micul meu secret, un săpun special pe care îl adaug în detergentul de rufe lichid.

Îmi place foarte mult să folosesc săpun castile, tot lichid, pe care îl amestec în proporție de 1 parte la 2 părți de detergent de rufe obișnuit. Săpunul castile este foarte bun pentru îndepărtarea petelor dificile și lasă rufele mai moi și mai plăcute la atingere. Când folosesc săpunul castile, pe care îl poți găsi azi la orice drogherie, nici nu mai folosesc balsam de rufe.

O altă soluție pentru detergentul de rufe pudră

Dacă preferi detergentul de rufe sub formă de pudră, ar fi bine să adaugi în el borax. Acesta este o sare a acidului boric, este inodor și incolor și este foarte ieftin. Nici nu trebuie să folosești mult. O linguriță rasă la cinci kilograme de rufe, alături de cantitatea de detergent obișnuită este de ajuns. Este un dezinfectant foarte eficient și curăță foarte bine petele de pe hainele deschise la culoare.

Trebuie manevrat cu grijă și ținut departe de copii sau de animalele din casă. La fel ca detergentul, este toxic și otrăvitor. Nu pune direct mâna pe el, ci folosește o linguriță din plastic pentru a-l adăuga în mașina de spălat.