Ce să faci dacă nu poţi dormi noaptea

În jur de 15% din populația lumii suferă de insomnie, dar oamenii au nevoie de aproximativ 8 ore de somn pe noapte pentru a-și menține sănătatea fizică și psihică, drept pentru care au fost mereu preocupați de motivele insomniei și combaterea acesteia, scrie feminis.ro.

Iată câteva recomandări simple, care te vor face să dormi ca un prunc și să visezi frumos în fiecare noapte.



1. Yoga



Studiile de la Group Research Institute din Seatle au demonstrat că yoga efectuată timp de 12 săptămâni te scapă de insomnie. La unul dintre studii au participat 249 de persoane care au făcut yoga și aerobic și calitatea somnului lor a crescut considerabil, iar nivelul de depresie și stres a scăzut.



Ar trebui să practice yoga mai ales femeile care trec prin menopauză, pentru că vor scăpa și de alte simptome.



2. Plantele



O problemă cu somnul afectează serios viața cuiva și este asociată cu mai multe afecțiuni, printre care obezitate, depresie, anxietate și procese inflamatorii. Robert Rountree a descris în cartea sa "Alternative and Complementary Therapies" câteva plante care pot fi folosite pentru îmbunătățirea calității somnului, printre care valeriana, mușețelul și hameiul.



Un astfel de tratament este natural, sigur și eficient, iar pentru a evita insomnia este recomandată, de asemenea, evitarea alimentelor condimentate.



3. Suc de cireșe



Cercetătorii de la Louisiana State University au descoperit că sucul de cireșe băut de două ori pe zi timp de 2 săptămâni crește eficiența somnului și induce cu până la 90 de minute mai mult la adulți. Acest lucru se întâmplă deoarece cireșele sunt o sursă naturală de melatonină, un hormon ce stabilizează ciclurile de somn.



Dacă bei suc de cireșe dimineața și seara, vei observa cum dispare insomnia, dar dacă bei cafea, starea se va înrăutăți.



4. Terapie cu lumină



Conform lui Grace Dean de la University of Buffalo, lumina are un rol foarte important în menținerea ritmului circadian. În acest sens, o mare cantitate de lumină sau absența totală a acesteia din viața cuiva va afecta somnul.



Nu este o noutate tratarea insomniei cu lumină specială, dar acest studiu și-a concentrat atenția pe testarea ochelarilor cu lampă specială, care sunt extrem de ușor de manevrat și pot fi luați oriunde.



5. Meditație



David Black și colegii săi de la University of Southern California au efectuat un mic studiu clinic în Los Angeles, în anul 2012 și au analizat atunci 49 de indivizi cu media de vârstă de 66 ani. Rezultatele au fost clare, meditația joacă un rol important în rezolvarea problemelor cu somnul.



Pacienții care au meditat cu regularitate au dormit mai mult și mai bine, le-au dispărut simptomele depresive, de anxietate, stres și oboseală.



6. Ochelari heliomați



Știind că persoanelor cu insomnie le vine greu să-și schimbe obiceiurile, cercetătorii de la Columbia University Medical Center au testat o metodă de a reduce efectele adverse ale expunerii la lumina de seara, permițând totuși utilizarea dispozitivelor ce emit lumină albastră.



În acest mod, ochelarii heliomați au ajutat la reducerea efectelor nocive și pacienții au scăpat de insomnie, iar tensiunea lor arterială a scăzut.



7. Poziția corectă



Toată lumea are o poziție preferată de dormit, dar s-a dovedit că anumite poziții sunt mai bune decât altele. Potrivit Dr. John Douillard, dormitul pe partea stângă este benefic pentru sănătate.



Statul pe partea stângă facilitează drenarea limfei, îmbunătățește digestia și ameliorează calitatea somnului și susține funcționarea corectă a splinei.