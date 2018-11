Ce să faci ca să nu îţi uzi încălţămintea iarna? Trucuri utile la îndemâna tuturor (VIDEO)

Ploaie, zăpadă, îngheţ, toate semne ale minunatului sezon de iarnă. Şi cum iarna nu este tocmai pe placul tuturor, haideţi să ne pregătim pentru lunile reci cu ajutorul unor trucuri menite să ne facă mai uşoară această perioadă.

Cine nu a mers măcar o dată prin ploaie ori prin zăpadă? Toţi ştim că nu este tocmai plăcut şi, de cele mai multe ori, pe lângă stricatul bunei dispoziţii, al picioarelor ude, ne pricopsim poate şi cu o răceală.



Dacă pentru noi apelăm la sfaturile medicului, haideţi să vedem cum am putea să ne protejăm încălţămintea. Cine ne-ar putea sfătui? E clar că nu suntem primii care ne lovim de această situaţie şi primul nostru gând nu trebuie să fie legat de bani. Nu vă gândiţi la soluţii scumpe sau că ar fi cazul să schimbaţi încălţămintea, scrie adevarul.ro.



Lucrurile se rezolvă foarte simplu. Iată cum... Nu aveţi nevoie decât de două lumânări – pe care aproape oricine le are în casă (mai ales dacă aveţi o iubită/soţie romantică) şi un uscător de păr. Soluţia de care vă povestim e a unui vlogger renumit pentru sfaturile DIY (n.r Do it yourself/Fă singur) - HouseholdHacker. Este oricând la îndemâna oricui.

Primul pas, dacă nu aveţi deja în casă, este să cumpăraţi două lumânări rotunde, de culoare albă. Vom folosi ceara de la lumânări ca să frecăm încălţămintea până o acoperă uniform (procedeul este prezentat şi în videoul de mai jos).



Apoi, cu ajutorul foehnului, încălziţi ceara până când aceasta va intra în totalitate în incălţăminte. Şi, gata! Apa nu o să vă mai ude încălţările. În videoul de mai jos găsiţi alte nouă trucuri interesante care vă vor ajuta iarna.