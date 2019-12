Ce s-a întâmplat cu panourile instalate la Târgul de Crăciun din Capitală care erau pline de greșeli gramaticale

Panourile instalate la Târgul de Crăciun din Capitală abundă de greşeli gramaticale. După ce subiectul a stârnit indignarea internauţilor, astăzi, acestea au fost scoase. Viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, responsabilă inclusiv de domeniul educaţiei, spune că a fost la inaugurarea evenimentului, dar nu a observat greşelile, pe care le consideră regretabile.



Chiar la intrarea în Târgul de Crăciun, erau instalate două panouri pe care cuvântul "Intrare" era scris greşit "Întrare". Alături, pe un alt baner a fost incorect ortografiat prin cratimă pronumele "s-ă" din fraza "Suntem bucuroşi s-ă vă vedem". Astăzi, la şedinţa primăriei, viceprimarul Capitalei a avut o explicaţie pentru aceste gafe.



"Am vorbit cu colegii de la Guvern şi, Bisconcert, care au fost nemijlocit responsabili de organizarea şi pregătirea acestor panouri, trebuia să verifice calitatea acestora şi din perspectiva ortografierii. Eu din păcate nu am văzut, pentru că era întuneric şi am probleme cu vederea şi pentru mine este mai dificil, trebuie să îmi schimb ochelarii ca să pot vedea", a spus viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici.



După ce subiectul a fost mediatizat pe reţelele de socializare, panourile cu greşeli au fost scoase.

Viceprimarul Capitalei, care anterior a deţinut funcţia de secretar de stat al Ministerului Educaţiei, Angela Cutasevici, a spus că firma responsabilă de redactarea textelor pentru aceste panouri va fi sancţionată conform legii.