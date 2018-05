Ce proprietăţi miraculoase are lăptişorul de matcă. Este indispensabil pentru sănătate

Știm cu toții cât de importanță este calitatea unui produs pe care îl utilizăm pentru sănătatea sau frumusețea noastră.



Ca și în cazul altor suplimente naturale, eficiența lăptișorului de matcă este determinată de calitatea acestuia. La rândul său, calitatea poate fi influențată de factori precum: locul unde a fost recoltat, perioada anului când a fost recoltat și de asemenea poate fi influențat de calitățile biologice ale albinelor.



Proprietăți



Lăptișorul de matcă este produs de glandele hipofaringiene ale albinelor lucrătoare. Albinele lucrătoare îl consumă în primele 3 zile de viață, iar regina stupului consumă toată viața exclusiv numai lăptișor de matcă. Astfel, devin capabile să-și îndeplinească sarcinile. Iar rezultatele nu întârzie să apară. Își sporesc greutatea de peste 200 de ori iar în timp ce albinele lucrătoare trăiesc 5 săptămâni, regina stupului trăiește 5-6 ani. În acest timp, depune zilnic mai multe mii de ovule.



Dintre produsele naturale, lăptișorul de matcă are cel mai ridicat conținut de vitamina B5 (acid pantotenic). Este un rezervor uriaș de elemente minerale și vitamine. Toți aminoacizii esențiali necesari construirii de proteine, se regăsesc în lăptișorul de matcă.



Are un conținut semnificativ de acetilcolină, care are rol de neurotransmițător. Această substanță este indispensabilă pentru starea de sănătate a sistemului nervos, pentru prospețimea psihică. Ea nu poate fi găsită în nici un alt produs natural. Poate așa se explică faptul că lăptișorul de matca revigorează buna dispoziție la persoanele vârstnice, ameliorant în mare măsură chiar și cazul demenței.