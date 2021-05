Ce povestesc bărbații din satul Cobâlea, după ce s-au intoxicat cu erbicid: ”Am zis să facem dezinfecţie cu rachiu şi a fost încurcat ceva acolo”

”Am zis să facem dezinfecţie cu rachiu şi a fost încurcat ceva acolo”. Bărbații din satul Cobâlea, raionul Şoldăneşti, care au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu erbicid, au povestit pentru Publika cum a avut loc incidentul.

”Acum cu virusul ista am zis să facem dezinfecţie cu rachiu şi a fost încurcat ceva acolo, nu ştiu ce şi am venit la salvare. După ţigări m-am dus şi a zis hai să facem dezinfecţia.”, a povestit locuitorul satului Cobâlea, Oleg.

Bărbații au spus că au băut câte 50 de grame și imediat s-au simțit rău.

”Ne-am dus la magazin şi Valeriu mi-a propus 50 de grame şi să luăm ţigări. Am zis să toarne câte 50 de grame, au turnat, iar noi repede ca bărbaţii. Când l-am înghiţit atunci am văzut şi am întrebat cei şi ea a zis că nu ştiu. Am zis întrebaţi cine, ce şi cum. Eu prima dată am intrat, nu intru des acolo şi nu ştiu.”, a spus locuitorul satului Cobâlea, Sergiu.

Amintim că cei doi bărbați au mers astăzi la magazinul din sat să bea câte 50 de grame de coniac, iar pentru a scăpa de amărăciunea din gură au decis să consume şi un pahar de suc. Vânzătoarea le-a oferit din greşeală erbicide dintr-o sticlă pe care o avea la îndemână, sub tejghea.



Bărbații au fost internați la spitalul raional Șoldănești pentru îngrijiri medicale.