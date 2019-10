Ce poţi vedea la expozițiile Farmer şi Moldagrotech din Capitală. Vizitatorii spun că preţurile sunt exorbitante (FOTOREPORT)

O nouă ediţie de Moldagrotech şi Farmer a fost inaugurată astăzi la un centru expoziţional din Capitală.

Companiile participante spun că au venit să prezinte oamenilor care lucrează în sectorul agroindustrial inovaţiile care pot să le uşureze munca. Preţurile acestora însă erau exorbitante. astfel că oamenii nu s-au grăbit la cumpărat.

Şi din pavilionul cu produse alimentare vizitatorii au ieşi dezamăgiţi din cauza preţurilor mari şi a asortimentului mic de produse.

Pavilionul cu tractoare şi echipamente agricole de ultimă generaţie a atras cei mai mulţi vizitatori. Doar că aceștia s-au limitat doar la admiratul utilajelor expuse.



"Prezentăm în premieră pentru Moldova, combina de tip Roter, axială şi un tractor mare de capacitatea 380 cai putere cu cauciucuri duble. Ajunge preţ de 182 de mii de euro. Dacă vorbim de tractorul prezentat acum la expoziţie 159 de mii de euro", a declarat Oleg Iarov, reprezenant companie de tehnică agricolă.



"La expoziţia am venit cu pluguri, cu o sapă rotativă. Majoritatea echipamentelor sunt moderne, ceea ce permite agricultorilor să prelucreze pământul mult mai calitativ şi eficient. Cele mai simple utilaje costă de la 1 100 de euro. Dar semănătorile de la 65 mii de euro", a menţionat Alexandru Vornicov, reprezentant companie de echipament agricol.



Deşi recunosc că maşinile agricole sunt performante, preţurile care încep de la câteva milioane de lei, i-au speriat pe moldoveni: "Mi-a plăcut combina asta nouă, care au adus-o acuma. Preţurile sunt uriaşe".



Cea mai mare îmbulzeală a fost la expoziţia Farmer. Oamenii au făcut coadă la standurile cu material săditor: "Măr, cais, cireş, vişin".



Aceştia spun că vremea de afară e tocmai potrivit pentru a sădi pomi fructiferi, arbuşti, flori:



"Butaşi am cumpărat, zmeură, căpşune. Butaşii 30 de lei, căpşuna 10 şi murele 20 de lei".



"Coacăză neagră. Un gutui în formă de măr. Vrem să înnoim grădina. Şi căpşune remontante".



De la pavilionul cu produse alimentare oamenii au ieşit aproape cu pungile goale. Aceşti spun că pe timpuri asortimentul de produse era cu mult mai mare şi preţurile erau mai accesibile:



"Am cumpărat făină de mămăligă. Şi mai mult nimic. Pe timpuri aduceau şi un sortiment mai mare de pâine. Făcută în brutării mici, de la ţară. Acesta nu mai este de găsit".



"Asortimentul nu este mare, aşa cum era acum cinci, şapte ani la aceste expoziţii. Era mai bogată ca acum. Desigur preţurile sunt mari".



Cu văzutul, nu și cu cumpăratul. Așa au spus și cei care au fost la pavilionul cu păsări şi animale.



"Este o expoziţie cu vânzare. Iepurele fluture ajunge la 500 de lei masculul. Porumbeii mari ajung la 800 de lei perechea", a declarat Diana Rotaru, adiminstratoarea grădinii zoologice.



Expoziţia Moldoagrotech ediţia de toamnă este ajunsă la cea de-a 27-a ediţie, iar expoziţia Farmer la cea de-a 22-a. Acestea vor fi deschise până sâmbătă.