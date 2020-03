Ce pedeapsă riscă bărbatul care a minţit că are COVID-19 pentru a fi adus acasă din România

Poliţia Capitalei a deschis o anchetă pe numele lui. Individul de 37 de ani care este originar din Pănăşeşti, raionul Străşeni. Am încercat să discutăm cu el pentru a afla de ce a recurs la un asemenea gest. Era doar soţia acasă, pentru că bărbatul se afla la audieri. Femeia ne-a povestit că el a plecat acum trei săptămâni în Germania şi a decis să se întoarcă acasă, după ce a aflat că din data de 16 martie hotarele Republicii Moldova vor fi închise."Să fie alături de familie pentru că nu se ştie pentru ce perioadă va fi situaţia asta. N-a vrut să rămână blocat acolo undeva".Femeia mai spune că bărbatul ar fi urcat duminică într-un microbuz, care trebuia să-l transporte până la frontiera României cu Republica Moldova, dar şoferul vehiculului nu şi-ar fi onorat promisiunea şi l-a lăsat într-o staţie de aşteptare din oraşul Buzău."A stat aproape toată ziua în vamă acolo la români. A fost o procedură mai lungă şi n-a reuşit pentru că el trebuia să reuşească până seara, până se închid graniţele".Bărbatul ar fi sunat la poliţiştii de peste Prut ca să-l reclame pe şofer. Mai târziu la el au venit medicii români care l-au băgat în ambulanţă SMURD şi l-au transportat până la punctul de trecere a frontierei Giurgiuleşti, pentru a putea fi preluat de un alt echipaj al medicilor de la noi."El a spus că eu nu am simptome, eu nu am nimic, de ce aşa, iar ei au spus că aşa e procedura, noi trebuie să respectăm regulile".Între timp, oamenii din sat condamnă gestul consăteanului."Dacă ar fi bun l-ar iubi lumea în sat, dar aşa e un prost. S-o certat cu toată lumea. Aşa le place să se bată joc de cineva, iată ce fel de oameni sunt ei.Trebuia să stea acolo, la ce a amăgit şi a venit acasă"."S-a implicat atâta lume. A creat atâtea probleme, atâtor oameni"."E o fire aşa mai închisă. Nu pot spune tare multe de dumnealui. Dintr-o familie normală. Este gospodar, are patru copii minori", a declarat Valeriu Bujoreanu, primarului satului Pănăşeşti, Străşeni.