Ce pasiune are luptătoarea de K-1, Nadejda Canţîr

Fulger în ring, dar fire romantică în cotidian! Nadejda Canţîr, luptătoarea de K-1 din Republica Moldova, are o pasiune specială.

Originară din satul Hîrtopul Mic, raionul Criuleni, sportiva în vârstă de 26 de ani scrie poezii, principala tematică a cărora este - cum altfel? - dragostea.

Primele versuri le-a pus pe hârtie atunci când își făcea studiile la liceu, iar în prezent se apucă de asta chiar şi între antrenamente.

"Este partea mea din afara ringului. Mă face să fiu mai bună, mai blândă, mă ajută să cred în ziua de mâine şi mă ajută să am speranţa în viitor. Am avut un antrenament foarte reuşit, am primit un cadou sau am luat o notă bună la universitate - aceste momente mă fac să merg mai departe, să scriu", a spus luptătoarea K-1, Nadejda Canțîr.



"Pe lângă faptul că este plăcut, este şi ceva util, fiindcă ajută foarte mult la dezvoltarea multilaterală. Este un lucru neobişnuit. Ea fiind o luptătoare K-1, are aşa o fire sensibilă", a spus antrenorul Andrei Grosu.



În prezent Nadejda lucrează asupra unei cărţi, un fel de autobiografie.



"Despre viaţa mea, despre experienţa în ring şi în afara ringului, cum să combini serviciul cu sportul, cum trebuie să arăţi bine, să fii puternică, sunt foarte multe lucruri din viaţa personală, despre familia mea. Sunt multe lucruri pe care aş dori să le dau tuturor să citească", a spus luptătoarea K-1, Nadejda Canțîr.



Nadejda Canţîr are în faţă o nouă provocare în plan sportiv. Pe 6 octombrie deţinătoarea centurii de campioană în categoria de greutate de până la 51 de kilograme va lupta cu ucraineanca Ana Avakova la turneul ”FEA World Series” de la Chişinău.



"Este mai tânără, vom vedea. Ea are experienţă şi vine din muay thai, iar stilul meu este K-1. Ştiu ce mă aşteaptă. MUSCA Ştiu că muncesc foarte mult şi trebuie să fiu mereu pe primul loc aici, acasă, este ţara noastră şi mereu trebuie să fim pe locul întâi", a spus luptătoarea K-1, Nadejda Canțîr.



"Ele ambele vor dori să se lupte, o să fie, cum spun americanii, "toe to toe", adică os în os. Va fi ceva foarte interesant şi favorită este Nadejda", a spus antrenorul Andrei Grosu.



Competiţia organizată de Asociaţia FEA, va avea loc în Sala Polivalentă din Chișinău.