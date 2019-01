Ce îşi doresc moldovenii în 2019: Mașină, bani, vacanţe şi sănătate din belşug

Mașină, bani, vacanţe şi sănătate din belşug. Sunt doar câteva dintre dorinţele moldovenilor în anul care tocmai a început. Unii nu vor altceva decât să le vină "barza". Oamenii sunt încrezători că în 2019 îşi vor atinge scopurile puse de mult timp pe raft.

Iată ce spun moldovenii despre ce şi-ar dori în noul an:



"Eu vreau să avansez în lucru pe scara profesională."



"Să am mai mult succes în muzică, să scot mai multe piese."



"Pentru 2019 îmi doresc să susţin toate sesiunile fără restanţe. Să cumpăr un automobil."



"Aşteptăm un bebeluş şi ne bucurăm de asta."



"Să rămân la buget. Să dau cu bine toate examenele. În august presupun că la mare, ca în fiecare an. Sau Ucraina sau Bulgaria."



"Eu vreau o sanie şi o bicicletă vreau în anul acesta."



Alţii mai superstiţioşi, cred că planurile de viitor trebuie să rămână în secret cel puţin până la materializarea lor.



"Ceea ce îmi doresc ştiu că este real şi trebuie să depun efort."



Şi dacă unii deja dau din coate pentru a-şi realiza dorinţele, alţi lasă lucrurile în voia sorţii şi nu vor decât sănătate.



"Ăsta-i anul meu, al porcului. Vom vedea ce ne doreşte el."



"Sănătate important să fie că dorinţele se îndeplinesc şi singure. Să avem noroc şi sănătate."



Psihologii ne îndeamnă să ne stabilim scopuri realiste.



"Nu multe scopuri pentru că asta va da sentimentul că necesită multe resurse şi vom avea sentimentul că nu reuşim. În noul an avem sentimentul că avem mai multe resurse şi de fapt nu este aşa. Sfatul meu este să fim rezonabili cu propriile noastre resurse şi să nu stabilim scopuri mai mari care depăşesc cu mult resursele noastre."



Specialiştii afirmă că dacă lista cu dorinţe este prea mare, iar unele nu reuşim să le realizăm, la final de an am putea rămâne doar cu gustul amar al dezamăgirii.