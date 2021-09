Ce încălcări au fost depistate și cât costă alegerile din UTA Găgăuză

La secţia de votare numărul șapte din Comrat, oamenii au venit la urne de la primele orele ale dimineții.„Noi deja suntem bătrâni, dar copiii, generația tânără, să trăiască mai ușor. Am votat doar pentru schimbări în bine. Trăim cu speranța că lucrurile se vor schimba în bine.”„Sperăm că va veni o nouă conducere şi va aduce lucrurile în ordine. În ultima vreme, lucrurile s-au schimbat la Comrat, dar am vrea să se facă mai multe pentru popor, pentru copii. Noi încă nu avem un complex sportiv pentru tineri.”„Pe liste avem 2279 de alegători. Votarea decurge liniștit, fără încălcări. La ora 9:00 dimineața votaseră deja 63 de oameni. 61 erau pe listă, doi, pe lista suplimentară.”, a declarat Natalia Cîssa, preşedintele secţiei de votare nr.7.Pentru a respecta restricțiile epidemiologice, oamenii intrau în grupuri de câte cinci.„Prezența este bună. La ora 12:00 se prezentaseră 438 de alegători. Așteptam că vor veni toți alegătorii înscriși pe liste. Până în prezent a fost înregistrat doar un singur incident, a fost fotografiat buletinul de vot.”, a precizat Valerii Mitioglu, preşedintele secţiei de votare nr. 8.Guvernatorul Găgăuziei, Irina Vlah, a votat acasă, unde a solicitat urna mobilă.„Sper că deputații următoarei legislaturi se vor concentra pe construcție și dezvoltare. Eu am votat și fac apel la toți locuitorii Găgăuziei să voteze oameni competenți, onești și constructivi.”, a menționat Irina Vlah, başcanul Găgăuziei.Potrivit președintelui CEC din Autonomia Găgăuză, Iana Covalenco, pe parcursul zilei au fost semnalate și mici incidente.„Membrii CEC examinează două plângeri. Este vorba de distribuirea materialelor informative despre concurenți în locuri interzise. Aceste pliante au fost lipite în locuri neautorizate.”, a declarat Iana Covalenco, preşedintele CEC Autonomia Găgăuză.Pe liste sunt înscriși în jur de 114 mii de cetățeni. Secțiile de votare se închid la ora 21:00, iar procesul de vot poate fi prelungit la nevoie încă 2 ore. Pentru alegerile din Autonomia Găgăuză din bugetul local s-au alocat aproximativ patru milioane de lei. Pentru ca scrutinul să fie validat, în fiecare circumscripție trebuie să se prezinte cel puțin o treime dintre alegători. În circumscripțiile în care niciun candidat nu obține majoritatea se va organiza turul 2 între primii 2 clasați.