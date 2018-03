Ce faci dacă ai o zi proastă la birou şi cum alungi oboseala? Trucuri pe care le crezi doar după ce le încerci

Te vei mira și tu de eficacitatea acestor trucuri, pentru că unele sunt cu adevărat ieșite din comun și îți fac ziua mai bună, scrie feminis.ro.

Cel mai important lucru este să fii deschisă la noi încercări și să nu iei nimic ca fiind din start absurd.



1. Pizza este mai bună dacă o mănânci udă



Pentru a face o pizza mai bună, înainte s-o încălzești la cuptorul cu microunde pune deasupra ei un șervețel umed sau stropește-o cu apă, mai ales pe margini.



2. Încearcă această tehnică de relaxare felină



Dacă vrei să fii mai energică în timpul zilei, fă o baie de soare, așa cum fac pisicile și copiii mici. Ia-ți o pernă confortabilă și trage un pui de somn direct pe iarbă sau pe podea, undeva unde să bată soarele. Dacă te odihnești afară nu uita de aplicarea cremei cu protecție solară și limitează-te la 15-20 de minute, ca să eviți arsurile solare.



3. Pune alune sărate în Coca-Cola



Alunele capătă astfel o aromă interesantă dulce-sărată și devin mai moi. Acest truc este foarte des folosit de cei care călătoresc în America, la drum lung și au nevoie să mănânce ceva ușor și rapid.



4. Dacă ai o zi proastă la birou, schimbă-ți șosetele



Când îți schimbi șosetele cu unele noi, curate, ai un sentiment minunat de împrospătare și este minunat pentur cei care trebuie să meargă mult pe jos, deoarece îi face să se simtă mai proaspeți, dar îi ferește și de mirosuri neplăcute. Trucul este folosit cel mai des de către femei, care își înlocuiesc și colanții înainte de o nouă întâlnire.



5. Dacă uiți un cuvânt, repetă alfabetul cu voce tare



În 90% dintre cazuri, când ajungi la litera din alfabet cu care începe ce voiai să zici, îți vei aminti instantaneu despre ce era vorba.



6. Când ți-e prea lene să faci ceva, uită de cafea și fă un duș



Nu pierde timpul online în speranța că își va face efectul cafeaua și nu vei mai fii deprimată sau vei avea brusc o nouă idee. Cel mai rapid mod de a te pune pe picioare este să faci un duș rapid, te vei simți mai bine și vei avea mai multă energie. Tocmai de aceea, mulți psihologi recomandă să speli stresul și doctorii recomandă să faci un duș înainte de a te culca, mai ales dacă suferi de insomnie.



7. Dacă ai răcit, fierbe un pic de Coca-Cola cu ghimbir și bea băutura obținută



Acest remediu anti-răceală este foarte folosit în China. Ar trebui să bei această băutură fierbinte, fiindcă prin fierbere scapi de acid, dar poți adăuga o felie de lămâie dacă vrei. Acest amestec te scapă de nasul și gâtul înfundat, în timp ce încălzește corpul din interior.



8. Dacă ai nevoie să te relaxezi, pune presiune și fă-ți un masaj la urechi



Aparatul de masaj folosit trebuie să fie unul care nu scoate zgomot, pentru a nu-ți afecta urechile. Toți cei care au folosit acest truc s-au declarat foarte mulțumiți.



9. Sosul de soia are gust de caramel dacă este pus peste înghețata de vanilie



Este un lucru greu de explicat, dar dacă pui sos de soia peste înghețata de vanilie sau un pic de oțet, vei obține un ușor gust de caramel.



10. Dacă-ți miros mâinile a usturoi, freacă-le cu sare de ceva metalic



Acest truc simplu te scoate din situațiile penibile în care trebuie să dai mâna cu cineva, iar unii sugerează că dacă ții în mână o conservă metalică, aceasta va absorbi mirosul. Dacă ai mâncat prea mult usturoi, ține o lingură sau o furculiță de metal în gură pentru 30 de secunde.



11. Burgerii sunt mai gustoși dacă topești o bezea pe carne și pui unt de arahide pe chiflă



Astfel de burgeri capătă din ce în ce mai mult teren, așa că au început deja să apară în meniul cafenelelor și al restaurantelor.



12. Fructele sunt mai dulci cu sare și cafeaua este mai puțin amară



Sarea este singurul mineral pe care îl mănâncă oamenii. Pune un pic de sare pe o bucată de pepene, o pară, citrice sau chiar în ciocolata caldă și vei avea parte de un gust mult mai bogat și chiar mai dulce. În plus, puțină sare în cafea, îi va lua amăreala pe care cei mai mulți oameni o detestă.



13. Adaugă oțet cu sare cartofilor prăjiți și pune brânză cremoasă peste pepene verde



Îndrăznește să faci experimente culinare, deoarce unii oameni spun că bananele cu sos de roșii sunt excelente, iar alții mănâncă paste cu lapte condensat, în timp ce britanicii consumă deseori cartofi prăjiți cu sare și oțet, iar locuitorii din jurul Mării Mediterane pun brânză cremoasă pe bucăți de pepene roșu.