"Ce este asta, omule?!" O înregistrare cu un obiect zburător misterios ar fi fost identificat de un avion militar american (VIDEO)

O nouă înregistrare cu un obiect zburător misterios a fost dată publicității. Un avion militar F/A-18 Hornet al SUA a surprins un obiect zburător care deplasa cu mare viteză deasupra Oceanului Atlantic, scrie publicația Newsweek, citează digi24.ro.

Înregistrarea a fost declasificată și publicată zilele trecute pe YouTube de către To The Stars Academy of Arts and Science. Administratorii paginii de YouTube nu au precizat însă cum au intrat în posesia acestor secvențe video filmate de la bordul avionului.

To The Stars Academy of Arts and Science este o platformă teoretică și experimentală pentru "toți oamenii de știință care vor să depășească barierele gândirii covnenționale", după cum se arată în desceirea de pe site-ul oficial al organziației non-guvernamentale.

Avionul militar zbura la o altitudine de aproximativ 7.600 de metri când senzorii au detectat obiectul misterios brăzdând cu o viteză uimitoare cerul. În momentul în care camera video reperează apariția obiectului zburător, pilotul exclamă: "Ce este asta, omule?!".

În decembrie 2017, cotidianul The New York Times a publicat o înregistrare video similară, surprinsă în 2004 tot de un avion F/A-18 Hornet.

Înregistrarea făcea parte dintr-o anchetă amplă a jurnaliștilor americani despre un program secret al Pentagonului, întins pe mai mulți ani și bugetat cu milioane de dolari, care trebuia să investigheze obiectele zburătoare neidentificate.

Despre acest program, care a funcționat între 2007 și 2012, știau foarte puțini oficiali. Documente obținute de NYT din cadrul operațiunilor desfășurate prin acest program descriu aeronave și obiecte zburătoare ciudate, care se deplasau cu viteză. Numai că oamenii de știință sunt sceptici și spun că întâmplările care nu se pot explica nu constituie neapărat o dovadă a vieții extraterestre.

Programul "de identificare a amenințărilor aerospațiale avansate", așa cum era denumit, a fost ideea lui Harry Reid, care a fost în perioada respectivă liderul majorității democrate din Senatul american. "Nu sunt stânjenit sau rușinat și nici nu regret că am făcut asta. Am făcut ceva ce nimeni nu mai făcuse înainte", a declarat fostul senator.

Autoritățile americane au cheltuit mai mult de 20 de milioane de dolari pe acest program înainte de a fi nevoite să-l închidă, atunci când a apărut necesitatea de a face economii. Dar cu toate că finanțarea a fost tăiată în 2012, oficialii ar fi continuat să investigheze relatările despre fenomene aeriene neobișnuite și despre obiecte suspecte.