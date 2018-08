Ce este apa micelară? Reţeta simplă pentru a o prepara chiar la tine acasă

Apa micelara este unul dintre cele mai noi produse pentru curatarea fetei. Aceasta poate fi cumparata atat din magazine, insa poti sa o prepari si acasa, cu ajutorul unor ingrediente naturale simple, care sa te ajte sa obtii o lotiune de curatare, hidratare si toniefiere eficienta a pielii fetei.



În plus, această loțiune facuta acasa are si efecte anti-imbatranire, astfel incat sa ofere o piele tanara si radianta.



Ce face apa micelară?



Apa micelară este un produs cosmetic de tipul 3 în 1, deoarece într-o singură loțiune poti găsi un produs de curățare, tonic și hidratant excelent pentru pielea feței. În acest fel, nu este nevoie să investesti în multe produse pentru a-ti curăța pielea pentru a o lasa perfect pregătită pentru regenerarea celulară care are loc în fiecare noapte.



Proprietățile de apei micelare



Curăță și elimină machiajul datorită micelilor

Formula sa se bazează pe miceli, care sunt molecule care au capacitatea de a atrage și de a capta toată murdăria, grăsimea și sebumul din pielea feței.

Aceste miceli au o structură bipolară, deoarece atrag apa dar și o resping; iar acest lucru face posibilă, pe de o parte, atragerea tuturor particulelor de grăsime și murdărie și, pe de altă parte, izolarea și eliminarea acestora datorită efectului lor de respingere.

În acest fel, este posibilă curățarea și îndepărtarea machiajului în profunzime, eliminând chiar și cel mai dificil machiaj, cum ar fi cel de lungă durată.



Pentru toate tipurile de piele



Formula de apă micelară este foarte moale și hipoalergenică, astfel încât utilizarea sa este potrivită pentru toate tipurile de piele, chiar și pentru cele mai sensibile. Nu conține alcool sau parabeni, deci respectă cât mai mult pH-ul original al pielii și nu provoacă iritații. Există anumite ape micelare pentru fiecare tip de piele, astfel încât să puteți găsi pe cea care se potrivește cel mai bine nevoilor tale.



Tonifica pielea



Este un produs cu proprietăți excelente de tonifiere, deci nu va trebui să utilizați tonic facial. În plus față de curățarea pielii, ajută la închiderea porilor deschisi, pentru a preveni apariția impurităților și a aduce mult mai multă prospețime, scrie ele.ro

Nu ingrasa pielea



Spre deosebire de alte loțiuni de îndepărtare a machiajului, apa micelara nu lasă pielea grasă sau o senzație de strângere a feței. Aplicarea sa este foarte simpla si dupa utilizare poti observa o derma mult mai radianta, curata, proaspata si matasoasa.



Reteta pentru apa micelara de casa



95 ml de apă de trandafir: tonifică, înmoaie, calmează, întinerește și echilibrează grăsimea pielii.

3 ml ulei de ricin sulfat: este important ca acest ulei să fie sulfat, astfel încât să aibă proprietăți tensioactive și solubile în apă și ajută la îndepărtarea chiar și a celui mai dificil machiaj.

20 picături de vitamina E: se evidențiază pentru proprietățile anti-îmbătrânire, pentru a asigura protecția dermei împotriva agenților externi și pentru hidratarea acesteia în profunzime.

3 ml de ulei de trandafir: repară, regeneră, hidratează, tonifică și întinerește.

Borcan de plastic sau cutie cu capac de aproximativ 150 sau 200 ml.



Preparare



În cazul în care sticla în care doresti să păstrezi apa micelară este nouă, este important să o dezinfectezi inainte. Se toarnă apa de trandafir în borcan, apoi, se adauga uleiul de ricin și uleiul de trandafir. În cele din urmă, adauga picăturile de vitamina E și amesteca.



Acopera flaconul și agita-l puternic, astfel încât toate componentele să fie bine omogenizate. Când apa micelară este gata, va avea o culoare gălbuie. Această tonalitate se datorează uleiului de ricin sulfat pe care l-am adăugat.