Ce au solicitat moldovenii la 112 în noaptea de Revelion

Mai puţine apeluri la 112 de Revelion. Operatorii Serviciului Unic susţin că în ultima zi a lui 2021 au recepţionat cu aproape 10 la sută mai puţine solicitări din partea cetăţenilor. Totuşi, cei care au telefonat fie au cerut ajutor după ce au făcut abuz de alcool, fie au fost prea distraţi.

„Îl întreb ce aţi păţit? Păi m-am aprins un pic. Cum adică v-aţi aprins un pic. Ei iată am vrut să fac frigărui şi am turnat benzină şi n-am văzut că m-am udat cu benzină şi pe mânecă şi am dat foc la lemne şi s-a aprins şi mâneca. Bărbatul a primit o arsură de la palmă până la cot.”, a relatat Alexei Josan, operator 112.

O bună parte dintre oamenii care au sunat la 112 s-au plâns pe zgomotul focurilor de artificii.

„Câinele domnului foarte tare de focuri de artificii că l-a zgârâiat pe faţă, pe mâini, chiar era nevoie de intervenţia ambulanţei.”, a precizat Aliona Morogai, operator 112.

Operatorii au fost sesizaţi şi despre câteva cazuri când mai multe persoane s-au ales cu răni în urma exploziei petardelor. Cea mai mică victimă are 10 ani şi a ajuns la spital cu răni grave la mâini.

„Au legat de automobil o caravană de săniuţe, toţi cu pahare de şampanie şi sticle în mână, din cauza la derapări s-au tăiat mâinile în pahare şi a fost nevoie de intervenţia medicilor, unii au avut plăgi atât de adânci, încât a trebuit să fie cusute.”, a menționat Aliona Morogai.

O antirecord al acestui an este numărul extrem de mare de intoxicaţii cu alcool în rândul minorilor, care-l depăşeşte pe cel al adulţilor. În acest an, de Revelion, au fost furate foarte multe telefoanele mobile.

„Anul acesta straniu colegii spun că au fost că foarte multe apeluri de furturi au fost, în special că şi-au pierdut telefonul mobil, că a fost furat, că a fost lăsat pe undeva pe masă şi când s-a întors nu mai este.”, a declarat Ana Carpovici, purtător de cuvânt Serviciul Unic 112.

Operatorii susţin că o familie le-a cerut ajutorul după ce i-au dat coplilului de nici zece ani să bea alcool, iar minorul s-a ales cu intoxicaţie.