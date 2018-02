Ce au făcut doi tineri care aveau bani pentru un singur bilet pentru a ajunge la premiera unui film. Trucul lor a adunat milioane de vizualizări pe Internet

Doi adolescenți din Statele Unite au recurs la o metodă ingenioasă pentru a ajunge la premiera filmului Black Panther. Întrucât aveau bani doar pentru un bilet, unul dintre ei a urcat în spatele celuilalt, s-au deghizat într-un bărbat foarte înalt şi au vrut să intre ambii în sala de cinema.



Șiretlicul tinerilor nu a funcționat, deoarece au fost demascaţi. Imaginile cu cei doi au adunat milioane de vizualizări pe internet în mai puțin de 24 de ore.

Black Panther a fost cea mai așteptată premieră a acestui weekend și a adunat peste 192 de milioane de dolari în box office-ul nord-american.

We tried getting the two for one special at black panther. The manager was not having it. pic.twitter.com/Ktqsuh7s3m