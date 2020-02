Ce a spus bunica când a aflat că mama copilului abandonat este însărcinată (VIDEO)

Bunica bebeluşului abandonat susţine că ar fi sunat-o pe fiica ei când a aflat că este însărcinată, dar aceasta a zis că sunt doar vorbe. Mama femeie care şi-a abantonat copilul într-un bloc din sectorul Buiucani al Capitalei a povestit reporterilor de la emisiunea Vorbeşte Moldova despre relaţia cu fiica sa şi cum era aceasta în copilărie.

"- Eu nu am avut probleme, nicio dată nu am controlat-o dacă şi-a făcut temele, o terminat şcoala foarte bine, dar de când a plecat la şcoală la Bălţi şi o împlinit vârsta de 16 ani toare lucrurile s-au schimbat. Ea nu a mai vrut să asculte, dar dacă îi ziceam ceva ea zicea că va hotărâ singură şi iaca aşa s-a îndepărtat.

- Dumneavoastră cum reacţionaţi când ea aşa proceda?

- Ca o mamă, mă gândeam că poate îi va veni mintea la loc.

- Ce îi spuneaţi?

- Să se mai gândeasca înainte de a face ceva pentru că înainte de a face un pas trebuie să te mai gândeşti pentru că el poate avea şi consecinţe.

- Sunteţi o mamă mai severă?

- Poate jumate la jumate da. Ca orice mamă nu aş permite ca să facă ceva rău. Toate mamele vrem ca să facă bine.

- Dar de câte ori îi spuneaţi fetei voastre că o iubiţi în ultima perioadă?

- Eu is spuneam că îi iubesc pe amândoi, dar ea spunea că mai mult iubesc băiatul, dar eu îi iubesc pe amândoi. Eu gândeam că deja ea este mai mare că are deja şi copil şi se gândeşte ca şi cu mintea mea aşa cum m-aş gândi eu.

Poate că nu şi-a găsit o prietenă în mine ca într-o mamă, ştiţi cum sunt alte prietene şi îşi divulg secretele şi îşi mai spun durerea, dar ea niciodată nu mi-a spus ce simte. Ea a hotărât de una singură. Aflasem, cu puţin timp în urmă că ar putea fi însărcinată şi am sunat-o şi i-am spus, ea a zis că nui corect şi ceea ce vorbeşte lumea nu este corect.", a spus mama fetei.