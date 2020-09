Ce a descoperit un tânăr în galeria foto, la o zi după ce și-a regăsit telefonul pierdut

Un tânăr de 20 din Malaezia a găsit filmări și selfie-uri cu o maimuță pe telefonul său care a fost pierdut timp de o zi și pe care l-a găsit în jungla din spatele casei sale.

Imaginile, inclusiv un clip cu o maimuță care pare că încearcă să mănânce telefonul, au fost distribuite masiv pe rețelele sociale de când Zackrydz Rodzi l-a postat pe Twitter.

Studentul crede că telefonul i-a fost furat în timp ce dormea, dar în primă fază nu a avut nicio idee despre ce s-a întâmplat, scrie BBC, citează digi24.ro.

După ce și-a regăsit telefonul, primul lucru pe care l-a descoperit în el a fost clipul în care o maimuță pare că încearcă să mănânce telefonul. Maimuța poate fi văzut uitându-se în cameră, iar pe fundal se văd frunze verzi strălucitoare și se aud păsări care cântă. De asemenea, în telefon a mai găsit o serie de fotografii cu maimuța, copaci și tufișuri.

Tânărul este foarte surprins de ceea ce s-a întâmplat, pentru că în zona în care locuiește el maimuțele din apropierea zonelor urbane sunt foarte „timide” și nu a existat nici un caz de „furt” săvârșit de o primată. Acum suspectează că maimuța a intrat în casă printr-o fereastră deschisă și a ajuns și în camera lui de unde a luat telefonul.

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY