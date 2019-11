Ce a declarat Zinaida Greceanîi, după ce socialiştii s-au convocat în şedinţa fracţiunii parlamentare (VIDEO)

Coaliţia trebuie păstrată cu orice preț. Declarţia a fost făcută de liderul PSRM, Zinaida Greceanîi, după ce socialiştii s-au convocat în şedinţa fracţiunii parlamentare.

"Noi am discutat situația care s-a creat şi am convenit următoarele: în primul rând toată fracțiunea este absolut de acord, noi trebuie cu orice preț să păstrăm această coaliție, majoritate parlamentară care este. De aceea, noi mai face o încercare, mâine la ora 09:00 am convocat dimineață, în Parlament, ședința fracțiunii la care o invităm, la ora 09.00, şi pe doamna prim-ministru. Dat fiind că asumarea de responsabilitate este înaintată deja, înregistrată în Parlament, acest proiect de lege, noi suntem obligați, de aceea eu acum merg la Parlament, voi convoca ședința Biroiului. După ședința Biroului o să le propun colegilor ca, mâine, la ora 15.00, să petrecem ședința Parlamentului. Mâine totul o să aflați", a declarat Greceanîi.