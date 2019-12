Ce a declarat Vlad Filat la Consiliul Politic Național al PLDM, când ar putea reveni în politică şi ce mesaj a avut pentru foştii şi actualii colegi

Liberal-democraţii au convocat Consiliul Politic Național al formaţiunii, cu ocazia împlinirii a 12 ani de la fondare. La eveniment şi-a făcut apariţia şi Vlad Filat, care a ieşit recent de după gratii. Acesta a ţinut un discurs la tribună, în care le-a transmis colegilor că nu vrea să se răzbune pe nimeni, dar va face tot posibilul pentru a demonstra că a stat pe nedrept în închisoare.

Totodată, Vlad Filat a lăsat să se înţeleagă că va reveni în politică atunci când va scăpa de dosarele penale. Fostul lider al PLDM, care se numără printre fondatorii formaţiunii a fost întâmpinat cu aplauze, iar la finalul reuniunii a fost colindat.



După ce s-a îmbrăţişat şi a schimbat câteva vorbe cu unii dintre foştii colegi de partid, Vlad Filat a fost invitat în prezidiu. Primul discurs l-a ţinut actualul preşedintele al PLDM, Tudor Deliu.



"Ne-am relansat după o perioadă complicată pentru partid. În primul rând, vom continua să consolidăm structurile partidului, astfel încât PLDM să fie prezent în toate localităţile Republicii Moldova", a menţionat Tudor Deliu.



A urmat Vlad Filat, care le-a transmis mai multe mesaje actualilor, dar şi foştilor colegi.



"O să vă rog să mă înţelegeţi că discursul meu poate nu este atât de cursiv, aşa cum îl cunoșteați înainte, dar a sta în prezidiu şi a sta în asemenea atmosferă cam nu e o obișnuință pentru mine. Eu sunt obişnuit cu mascaţi în jur, ştiţi cum, într-o altă atmosferă. Off, ar mai fi atâtea de spus...", a subliniat Vlad Filat.



Prin urmare, Vlad Filat a declarat că va sta departe de politică până în momentul în care va demonstra că tot ce s-a vorbit despre el nu este adevărat.



"Modul în care eu voi activa urmează să fie definit. Eu nu am acum o formulă, mă voi consulta cu cei care pot să mă consult în ţară, dar şi în afară", a specificat fostul premier.



Primele consultări, se pare, că vor avea loc loc vinerea viitoare, când Vlad Filat va avea o vizită privată în Ungaria, unde se va vedea cu prim-ministrul Victor Orban, cu care, spune fostul lider al PLDM, are relaţii prieteneşti. Mai mult, Filat a accentuat că nu are restricții de a părăsi țara.



Vlad Filat a mai mărturisit că nu poartă pică pe nimeni pentru cele 50 de luni petrecute în penitenciarul 13: "După aceste 50 de luni eu sunt cu sufletul împăcat, nu am răutate sau dorinţă de răzbunare. Sunt foarte liber şi îi mulţumesc bunului Dumnezeu că m-a ajutat să ies aşa cum sunt".



Vlad Filat le-a mulţumit foştilor colegi de partid care l-au susţinut chiar şi după ce a ajuns după gratii şi îi îndeamnă să revină în PLDM, însă doar după ce vor fi evaluaţi.



"Eu, în penitenciar, am avut aşa situaţii în care eu nu m-am întîlnit că nu am avut contact, dar energetic am contactat cu câţiva foşti colegi care au plecat, dar au plecat alegând între libertate şi apartenenţa la partid. Eu cred că sunt oameni care trebuie înţeleşi şi primiţi acasă, în partid", a conchis Filat.



"Vin în faţa dvs să vă comunic că cei mai urmăriţi astăzi suntem pe facebook de colegii noştri din blocul ACUM şi cele mai frumoase comentarii sunt de la ei, în ghilimele", a declarat Tamara Ambrocivanov, membru biroului permanent central al PLDM.



Cât despre cei 12 ani de activitate ai PLDM, Vlad Filat spune că aceasta păleşte în faţa celor mai populare seriale din lume.



"Un serial, mai mult sau mai puţin popular în Moldova, dar foarte popular în lume, "Games of Thrones" sau "Urzeala Tronurilor", nu face nici doi bani faţă de filmul pe care l-am trăit împreună timp de 12 ani", a explicat Vlad Filat.



Vlad Final nu a stat până la finalul şedinţei Consiliului Politic Naţional al formaţiunii. A plecat în grabă, iar la ieşire a fost întâmpinat de un grup de colindători.



Partidul Liberal Democrat din Moldova a fost constituit în data de 8 decembrie 2007 şi înregistrat de Ministerul Justiţiei în 25 ianuarie 2008.