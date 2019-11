Ce a declarat Oleg Crâşmaru, candidat la funcţia de Procuror General, după proba interviului şi ce spune despre corupţie

Procurorul General trebuie să fie o persoană independentă. Declaraţia a fost făcută de Oleg Crâşmaru candidat la funcţia de Procuror General, după proba interviului.

Întrebat de crede că ar merita să fie procuror general, Crâşmaru a spus că: "Oamenii au asteptări mari faţă de PG, aşteaptă fiecare să le fie făcută dreptate. Procurorul General trebuie să fie o persoană independentă şi societatea trebuie să aibă încredere că procurorul general îi va apăra pe cetăţeni în orice situaţie. Eu personal optez ca cel mai bun candidat să câştige, voi urmări cu atenţie prestaţiile tuturor candidaţilor. Dacă va fi obiectiv şi cel mai bun va câştiga eu voi susţine şi voi încuraja să-şi îndeplinească misiunea", a precizat Oleg Crâşmaru.

Totodată, Crâşmaru a declarat că preselecţia candidaţilor a fost una corectă şi concursul nu a fost mimat aşa cum ar spune unii foşti candidaţi.

"Personal privind rezultatul preselecţiei, nu am fost defavorizat sau favorizat într-un fel. Dacă aveţi în vedere punctajul acordat de unii membri ai comisie, eu am fost dintrei cei care am fost punctat sub media altor contracandidaţi. Există un cont de umbră asupra acestui concurs prin acest punctaj. Eu am ales să îmi continui drumul în pofida la toate criticile aduse, pentru că nu m-am simţit vizat că aş fi favorizat. În raport cu persoana mea cred că preselecţia acestui concurs a fost una corectă. În raport cu ceilalţi colegi fiecare trebuie să-şi facă concluziile de rigoare. Sunt independent şi am aplicat la acest concurs pentru că lucrurile pot fi schimbate", a subliniat Oleg Crâşmaru.

Întrebat dacă este corupţie în sistemul judecătoresc, Crâşmaru a spus că da şi a explicat ce ar putea face în acest sens dacă ar ajunge Procuror General.

"Voi figura ca procurorii să fie independenţi şi imparţiali. Va exista o comunicare cu autorităţile abilitate ca să fie verificată integritatea candidaţilor, va trebuie să colaborăm cu Autoritatea Naţională de Integritate, MAI, CNA, astfel ca orice caz să fie denunţat, corect şi conform legii. Orice caz de corupţie dacă este înregistrat, el trebuie investigat. Societatea este îndemnată să denunţe actele de corupţie".

PUBLIKA.MD aminteşte că cei patru candidaţi la funcţia de Procuror General trec, astăzi, proba interviului: juristul Vladislav Gribincea, procurorii Alexandr Stoianoglo şi Veaceslav Soltan, dar şi ofiţerul CNA, Oleg Crâşmaru.

Potrivit regulamentului, în termen de zece zile, CSP urmează să desemneze un candidat la funcţia de Procuror General şi să-l propună şefului statului. Dacă preşedintele ţării Igor Dodon va refuza candidatura, CSP va restitui lista aspiranţilor Comisiei Speciale a Ministerului Justiţiei.

Comisia poate să prezinte aceeaşi listă sau poate să o modifice şi să includă persoane din rândul celor, care au depus dosarele la concurs. Ulterior, CSP va organiza din nou cele două probe: examinarea dosarelor şi interviul.

În cazul în care şefului statului îi va fi propus repetat acelaşi candidat, el va emite în termen de cinci zile decretul privind numirea persoanei la funcţia de Procuror Genera.