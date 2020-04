Ce a aflat un bărbat despre soția lui, după 19 ani de căsnicie: ”Am simţit că am fost violat vreme de aproape 20 de ani”

După aproximativ două decenii de căsătorie, un belgian a aflat că soția lui este bărbat. Nimic nu i-a dat de bănuit bărbatului că partenera lui de viaţă nu era femeie, scrie a1.ro.

”Era o mamă bună pentru copiii mei din prima căsnicie şi o bucătăreasă excepţională, dar nu se pricepea prea mult la curăţenie şi la călcat rufe, iar acum ştiu de ce”, o descrie Jan pe soţia lui de origine indoneziană.

La aproape două decenii de la căsătorie, un belgian a înţeles de ce soția lui nu ştia să calce haine: se născuse băiat şi a făcut operaţie de schimbare de sex.

Bărbatul în vârstă de 64 de ani a aflat din întâmplare că partenera sa de viaţă se născuse băiat şi că făcuse operaţie de schimbare de sex, după 19 ani de căsătorie.

”Lumea mea s-a prăbuşit în câteva secunde. Am fost îngrozit. Am simţit că am fost violat vreme de aproape 20 de ani”, a declarat bărbatul pentru cotidianul belgian Nieuwsblad.

”Mi s-a părut o femeie atrăgătoare”.

Povestea de dragoste a celor doi s-a consumat în oraşul Antwerp. El avea 44 de ani, era căsătorit şi avea doi copii, iar ea era bonă pentru copiii surorii lui. Femeia de origine indoneziană, care s-a prezentat cu numele de Monica, era ”foarte frumoasă şi feminină”, îşi aminteşte Jan.

”Mi s-a părut o femeie atrăgătoare şi era în întregime femeie, nu avea nicio trăsătură masculină. Avea 27 de ani atunci şi am întrebat-o dacă îşi doreşte copii. Am fost bucuros atunci când mi-a spus că nu vrea, pentru că eu aveam 44 de ani şi doi copii”, povesteşte belgianul.

Nimic legat de viaţa lor intimă nu i-a dat de bănuit bărbatului la vremea respectivă că partenera lui de viaţă, cu care s-a căsătorit imediat după ce a divorţat, nu era femeie.

Privind în urmă, îşi aminteşte totuşi câteva detalii care ar fi putut să-i dea de gândit. ”Acum înţeleg de ce folosea mereu lubrifiant, care se pare că este foarte folosit printre transsexuali”, spune Jan.

Un alt amănunt ar fi acela că Monica nu era prea pricepută la curăţenie şi la călcat haine.

În ultimii doi ani, căsnicia celor doi a început să se clatine, pentru că Monica a început să iasă singură în oraş, îmbrăcată provocator, şi să stea până seara târziu.

”Purta bluze minuscule, care lăsau la vedere aproape totul şi avea peste 100 de perechi de pantofi. Am surprins-o apoi că se uita la fotografii cu băieţi tineri pe internet. Dar nu am suspectat nimic până când o verişoară de-a ei, aflată în vizită la noi, a scăpat o informaţie din trecutul soţiei mele”, îşi aminteşte belgianul. Monica i-a mărturisit apoi că s-a născut băiat.

Deşi au divorţat, cei doi continuă să trăiască sub acelaşi acoperiş, dar în camere diferite şi abia dacă vorbesc. ”Ceea ce Monica mi-a făcut mie şi familiei mele este de neiertat. Nu mai vreau să facă parte din viaţa mea”, a mai spus bărbatul.