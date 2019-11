Cazurile de rujeolă, în creştere. Medicii îndeamnă părinţii să-şi vaccineze copiii şi spun că boala poate avea urmări grave

Cazurile de rujeolă s-au intensificat în ultima perioadă. Cele mai multe au fost confirmate în Chişinău şi în raioanele Drochia şi Ocniţa. Numai săptămâna trecută, în Capitală, maladia a fost depistată la cinci persoane. În total, de la începutul anului, în țară au fost înregistrate 83 de îmbolnăviri cu rujeolă, dintre care 23 au fost cazuri de infecţie contractată în afara ţării.



Deşi situaţia pare să fie ţinută sub control, în comparaţie cu anul trecut când a fost declarat cod portocaliu de rujeolă, medicii le recomandă părinţilor să îşi vaccineze copiii pentru a preveni complicaţiile.

"În cazul nevaccinării, copilul o să facă forme tipice, forme grave sau extrem de grave care poate să ducă la complicaţii ca pneumonie, meningită, encefalite. Patologia dată este foarte gravă în sarcină, poate să ducă la dezvoltarea malformaţiilor la făt", a menţionat Valeria Roibu, medic imunolog.



Specialiştii spun că în cazul adulţilor boala poate avea urmări grave.



"Patologia are posibilitatea de a agrava unele simptome şi unele boli preexistente, respectiv poate avea o evoluţie mai nefavorabilă", a declarat Diana Vlad, medic infecţionist.



În Moldova, imunizarea contra acestei maladii se face la vârsta de un an, şi se repetă la 6-7, dar şi la 14-15 ani. Părinţii au păreri împărţite în privinţa acestui vaccin:



"Consider că este esenţial să faci vaccine la copii, pentru că cumva ne garantează că el n-o să se îmbolnăvească. Mă rog, nu este 100% garanţie, dar stau mai liniştită".



"Toţi o fac, am făcut-o şi noi, mai ales cum anul trecut a fost epidemie. Desigur, ne vaccinăm".

"Nu, nu am vaccinat. - De ce? - Pentru că consider că aşa e mai bine. Îmi este frică, dar m-am informat atât de mult că sunt riscuri cât şi a pune vaccină, cum şi fără să o pui".



"Încă nu am pus vaccina. - De ce? Pentru că am avut unele contraindicaţii, dar nu suntem împotrivă".



Anul trecut, codul portocaliu de rujeolă a fost declarat în luna august, după ce un focar a izbucnit într-o tabără din Ungheni. În total, în 2018, au fost înregistrate 312 cazuri de îmbolnăviri.